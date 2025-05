Giudice sportivo, stangata Juve: UFFICIALE 14 giornate di squalifica

Le decisioni sulla 35esima giornata di Serie A, conclusasi ieri sera con Atalanta-Roma: la Lega ha decisione giorno e orario delle partite della penultima di campionato

Sono arrivate le tanto attese decisioni del Giudice sportivo in merito alla 36esima giornata del campionato di Serie A. Stangata per la Juventus di Tudor, favorita per il quarto e ultimo posto Champions dopo la vittoria dell’Atalanta sulla Roma.

Nelle ultime due gare della stagione, però, il tecnico croato dovrà fare a meno di Pierre Kalulu. Come prevedibile, il difensore francese è stato squalificato due giornate per il rosso beccatosi sabato all’Olimpico contro la Lazio.

Due turni all’ex Milan “per avere, al 15° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una manata alla nuca un calciatore avversario”, ovvero Taty Castellanos.

Contro l’Udinese, Tudor dovrà fare a meno pure di Savona e Khephren Thuram, fermati un turno per il giallo ricevuto con la Lazio. Entrambi erano diffidati.

Il Giudice sportivo ha squalificato per una giornata altri 12 calciatori:

Zaccagni (Lazio);

Luca Pellegrini (Lazio);

Lautaro Valenti (Parma),

Arthur Atta (Udinese);

Lorenzo Lucca (Udinese);

Lucas Beltran (Fiorentina);

Michael Folorunsho (Fiorentina);

Pedro Pereira (Monza);

Ondrej Duda (Hellas Verona);

Tomas Suslov (Hellas Verona);

Berat Djimsiti (Atalanta);

Leonardo Pavoletti (Cagliari).

Stop di un turno anche Fabio Trentin, collaboratore dell’Hellas Verona, e Federico Peluso della Fiorentina.

Da Parma-Napoli a Inter-Lazio, la 37esima giornata di Serie A quasi tutta in contemporanea

La Lega ha reso noto in via ufficiale che le partite della 37esima nonché penultima giornata di Serie A si giocheranno quasi tutte in contemporanea domenica sera alle 20.45.

Quindi anche quelle del duello a distanza per lo Scudetto, Inter-Lazio e Parma-Napoli. L’unica gara che ha un altro slot è Genoa-Atalanta, che si giocherà sabato sempre alle 20.45.

L’eventuale spaeggio Scudetto si disputerebbe domenica 25 maggio, ma la decisione finale sulla data verrebbe presa soltanto lunedì prossimo qualora gli azzurri di Conte non dovessero vincere il titolo nella prossima giornata.