Dalla Juve all’Inter, accordo trovato: Marotta piazza il nuovo colpo

Le ultime sul club nerazzurro che accoglie un altro ex bianconero: l’accordo è stato trovato. Il presidente dei campioni d’Italia non si ferma

Dalla Juventus all’Inter. E’ ovviamente Beppe Marotta l’artefice del ‘nuovo colpo’ che il club nerazzurro ha messo a segno. L’accordo è stato raggiunto.

A scriverne la versione online di Tuttosport: i campioni d’Italia – si può leggere – accoglieranno Luca Adornato, che andrà a ricoprire il ruolo di Brand & Marketing Director del Club. Il dirigente lavorerà così a stretto contatto con Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer.Â

Adornato, come detto, ha un passato importante all’interno del club bianconero, lavorando a Torino nell’ambito del marketing e della comunicazione nel settore sportivo per più di 15 anni, curando l’evoluzione strategica del brand come Head of Marketing. Beppe Marotta inserisce, dunque, un altro elemento dal passato bianconero in organico per rendere l’Inter sempre più forte, dentro e fuori dal campo. Oltre al presidente del club, va ricordato, come a novembre i nerazzurri hanno, infatti, accolto Giorgio Ricci, che era stato alla Juventus dal 2018 al 2022, con il ruolo di Chief Revenue Officer.Â

Inter, non solo dirigenti: Marotta pensa al mercato ed accontentare Inzaghi

Beppe Marotta, dunque, non si ferma. Il presidente dell’Inter, ha voglia di migliorare la squadra a disposizione di Simone Inzaghi. Le attenzioni dei nerazzurri, oggi, sono chiaramente rivolte a questo finale di stagione, che sarà davvero rovente.

Il 31 maggio si giocherà l’ultimo atto della Champions League contro il Psg di Gianluigi Donnarumma, ma prima si potrebbe festeggiare il 21esimo Scudetto. Ieri sono stati rosicchiati due punti al Napoli e adesso è davvero tutto aperto, ma la dirigenza non sta certo a guardare e sta programmando il mercato.

Bisogna muoversi per tempo, per piazzare i giusti colpi. Le attenzioni così sono rivolte un po’ in tutti i ruoli: servono rinforzi ovunque per svecchiare l’organico e renderlo più competitivo. I tifosi, chiaramente, sognano con il possibile arrivo di un nuovo attaccante.

Marcus Thuram e Lautaro Martinez non bastano. Così gli occhi sono puntati soprattutto su due profili: uno è Jonathan David, per il quale bisognerà battere la concorrenza di diverse squadre, come il Napoli di Antonio Conte. Attenzione, inoltre, a Santiago Castro, che il Bologna, però, valutare davvero tanto. Per strapparlo ai rossoblu servono, infatti, almeno 35 milioni di euro.