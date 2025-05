Bologna, rifinitura prima della finale di Coppa Italia: il discorso di Italiano e le ultime di formazione | VIDEO CM.IT

I rossoblù in campo per l’ultimo allenamento prima dell’appuntamento con la storia contro il Milan

Meno 24 ore, più o meno, alla partita più importante della storia recente del Bologna. C’è stata la Champions League in questa stagione, è vero, con un fascino e un prestigio ineguagliabile. Ma la possibilità di tornare ad alzare un trofeo dopo oltre 50 anni vale tanto per non dire tutto. In particolar modo se consideriamo che la squadra di Italiano non è proprio per niente la vittima sacrificale, anzi ha chances importanti di portare a casa la coppa contro il Milan.

A portarla al centro del campo prima del fischio d’inizio, poi, sarà una leggenda rossoblù come Roberto Baggio che oggi è arrivato a Roma insieme alle altre legends del calcio italiano – da Totti a Vieri passando per Dida, Bonucci e Beppe Signori – e ha illuminato tutto intorno a sé. L’aura è rimasta la stessa. E il Bologna spera che non si affievolisca neanche quella di gente come Orsolini, che hanno trascinato la squadra a un’altra grande stagione a prescindere da come finità domani e in campionato.

Al centro di preparazione olimpica Giulio Onesti, alle 15.30 i rossoblù sono scesi in campo per l’allenamento di rifinitura e per fare le ultime prove prima della finale di Coppa Italia di domani sera, ore 21, all’Olimpico. Prima di cominciare la seduta, il tecnico Vincenzo Italiano ha riunito in cerchio la squadra allontandandola dalle orecchie indiscrete dei giornalisti. Un colloquio durato almeno 5-6 minuti, motivazionale sì ma anche con indicazioni tattiche, terminato con un applauso per caricarsi.

Bologna, la probabile formazione contro il Milan: almeno tre dubbi per Italiano

Occhi puntati sul grande ex, oltre a Pobega, Davide Calabria che può alzare la coppa davanti alla squadra di cui è stato capitano fino a pochi mesi fa. Uno strano scherzo del destino. Tanti sorrisi però, mista con la giusta tensione, tra Riccardo Orsolini e Santiago Castro. Passando alle questioni di formazione, out solo Erlic che ha finito la stagione per una lesione al soleo, anche se è lo stesso con la squadra.

In porta ci sarà Skorupski, il primo ballottaggio è a destra con Calabria e Holm a giocarsi una maglia. Lucumi e Beukema sicuri al centro con Juan Miranda a sinistra. In mediana Freuler e Ferguson, poi Odgaard che non è al top: se darà le giuste garanzie giocherà lui con Fabbian pronto a subentrare. Ma la corsa tra i due è apertissima, visto che l’ex Inter venerdì scorso si è accomodato in panchina. Davanti Orsolini e Ndoye, appena rientrato da un infortunio, con Dallinga che per ora è in leggero vantaggio su Castro.