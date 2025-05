Valzer panchine, Simeone lascia l’Atletico Madrid: un big italiano al suo posto

Le ultime sulla panchina dei Colchoneros. Gli spagnoli stanno pensando al grande tecnico, che la Serie A conosce benissimo

E’ stata una stagione complicata per l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. I Colchoneros non sono riusciti a lottare fino in fondo per la conquista de LaLiga, con il Barcellona in fuga, con ben dodici punti di vantaggio.

La squadra capitolina adesso così è solamente terza, alle spalle anche dei cugini del Real, distante cinque lunghezze. La qualificazione Champions League ci sarà , ma i tifosi si aspettavano un’annata decisamente diversa.

Anche in Champions League si è smesso di sognare la vittoria della coppa troppo presto. L’eliminazione è arrivata agli Ottavi di finale per mano dei Blancos. In questo anche un pizzico di sfortuna, con i Colchoneros out solamente ai rigori. Dopo una stagione davvero amare, il bilancio non può essere positivo. E dire che in estate, l’Atletico Madrid aveva vissuto un calciomercato da protagonista. Evidentemente, però, non è bastato. Così, come è normale che sia, anche il lavoro del mister è sotto esame.

Calciomercato, Simeone al capolinea? L’italiano per la sostituzione

Diego Pablo Simeone – secondo quanto scrive El Gol Digital – potrebbe separarsi dall’Atletico Madrid dopo ben quattordici anni, tanto che Gil MarĂ­n ed Enrique Cerezo stanno prendendo in considerazione tre opzioni per la panchina.

Un’idea della dirigenza dei Colchoneros porta direttamente in Italia e piĂą precisamente a Massimiliano Allegri. Nella sua carriera, il toscano si è mostrato spesso poco propenso ad un approdo su una panchina straniera, ma in estate la situazione potrebbe cambiare, soprattutto se una big di Serie Anon dovesse offrirgli una panchina.

Allegri è stato spesso accostato al Milan, ma anche all’Inter, alla Roma e al Napoli, qualora andasse via Antonio Conte. Al momento, però, nulla di concreto. Considerare, dunque, la pista estera per l’ex Juventus appare sensato (in passato il livornese è stato cercato anche in Premier League).

Ma il nome di Massimiliano Allegri non è l’unico sul taccuino dell’Atletico Madrid. Come si può leggere sul portale spagnolo, i Colchoneros starebbero pensando anche ad un tecnico che LaLiga conosce bene, come Unai Emery. Il suo lavoro all’Aston Villa, d’altronde, non sta passando inosservato, come quello di Marco Silva, sulla panchina del Fulham. L’ex Sporting Lisbona, Olympiacos, Hull City, Watford, ed Everton, però, ha diverse squadre che lo vorrebbero ingaggiare.