Tonali e un colpo dal Milan: così convincono Conte a firmare

Con un finale di stagione ancora tutto da scrivere, il Napoli sta cominciando a costruire anche l’organico del futuro. Ecco tutti gli incroci

Con uno Scudetto ancora tutto da conquistare visti i due squilli lanciati dall’Inter contro Hellas Verona e Torino, il Napoli non può permettersi passi falsi. Tra campo e mercato, si prospettano settimane molto intense. A cominciare dal futuro di Conte, discorso che avrà nel summit tra il tecnico pugliese e Aurelio De Laurentiis un punto di svolta, ma non solo.

In un mosaico ancora tutto da costruire, il patron Azzurro cercherà di mettere sul piatto la possibilità di investire i soldi ricavati dalla cessione di Kvaratskhelia e da quella (ormai sempre più vicina) di Osimhen. Il che – uniti ai soldi ricavati dal matematico ingresso in Champions League – garantirà al DS Manna importanti margini di manovra. Le ultime indiscrezioni riguardanti il futuro di De Bruyne – oggetto del desiderio proprio del Napoli – si inseriscono proprio in questa traiettoria.

Il belga rappresenta uno dei profili cerchiati in rosso dagli Azzurri per fare il definitivo salto di qualità. Tuttavia, non sono pochi i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento di Manna che si sta muovendo su più fronti dopo aver recepito le necessità di rinforzare un organico che in alcuni momenti della stagione ha evidenziato delle lacune strutturali.

Calciomercato Napoli, tentazione Napoli e guizzo per Loftus Cheek: i dettagli

A fare il punto della situazione sulle possibili manovre del Napoli – tra gli altri – è stato Emanuele Cammaroto, intervenuto nel corso di Napoli Magazine Live in onda su Radio Punto Zero. Secondo Cammaroto, ad esempio, per rinforzare il centrocampo, gli Azzurri potrebbero decidere di bussare alla porta del Milan per capire i margini di manovra per Loftus Cheek.

L’ex centrocampista del Chelsea rappresenterebbe infatti un profilo concreto con il quale il Napoli vorrebbe fare fisicità e compattezza alla sua mediana. Sull’argomento, Cammaroto: “Tra i nomi che vengono valutati da Conte c’è anche quello di Loftus Cheek, in uscita dal Napoli: è preso in considerazione visto che non c’è ancora una decisione definitiva per il riscatto di Billing“.

Ma non è finita qui. Vista la sempre più probabile partenza di Anguissa, per il quale le sirene dall’Arabia stanno suonando in modo sempre più importante, il Napoli vorrebbe regalarsi un altro acquisto per la mediana. Da qui la candidatura di Tonali, per il quale il Napoli sarebbe comunque chiamato a battere non solo la concorrenza della Juventus, da tempo sulle tracce del centrocampista, ma anche a vincere altri tipi di resistenze. Cammaroto si è espresso così sull’argomento: “Arrivano segnali precisi sulla volontà di un tentativo concreto per arrivare a Tonali, ma il calciatore in questo momento non è predisposto a rientrare in Italia”.