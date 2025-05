Serie A, penultima giornata tutta in contemporanea: l’annuncio a sorpresa

Ancora attesa per gli orari del prossimo turno di campionato, si va verso la disputa di tutte le gare insieme alla stessa ora: ecco l’indiscrezione

Finale di campionato in Serie A aperto a praticamente qualsiasi soluzione, su tutti i fronti. Sono poche le squadre che non hanno più obiettivi concreti da perseguire. Questo aumenta l’incertezza e la possibilità di vivere emozioni forti fino alla fine, dall’altro lato però come sappiamo ha anche un peso nella determinazione del calendario. Il palinsesto esatto del prossimo turno, la 37esima giornata, non è stato ancora diramato, venendo rimandato fino a domani, ma si va verso una soluzione a sorpresa.

Quello che sappiamo, per il momento, è che le partite si disputeranno tutte domenica 18 maggio. C’è la possibilità che venga anticipata la sola Genoa-Atalanta a sabato sera, se i bergamaschi, stasera, dovessero battere la Roma e quindi blindare il loro terzo posto in classifica. Per le altre, si stava aspettando di capire come dividerle tra differenti fasce orarie.

Tuttavia, la soluzione che potrebbe essere adottata è quella di far giocare tutte le partite in contemporanea alle ore 20.45. Infatti, sui vari campi, si intrecciano in maniera sostanzialmente inestricabile match che riguardano la corsa scudetto, la corsa per l’Europa e la corsa salvezza. Su ogni campo ci sono traguardi da perseguire e questa potrebbe essere effettivamente la scelta più opportuna.

La conferma arriva dalle dichiarazioni di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, che, intervenuto a margine del Festival “Calcio Comunità Educante” a Roma ha spiegato: “Non abbiamo ancora preso una decisione definitiva, c’è stato un consiglio di amministrazione. Ma si va verso una contemporaneità generalizzata, per cercare di mettere nelle ultime due giornate sullo stesso piano tutte le squadre. Vogliamo fare in modo che nessuno abbia il vantaggio di giocare conoscendo già il risultato delle avversarie”. L’ufficialità arriverà soltanto domani, ma la sensazione è che la strada sia ormai intrapresa in tal senso.