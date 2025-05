Roma, nuovo allenatore e rinnovo Svilar: doppio annuncio di Ghisolfi

Le dichiarazioni del Direttore tecnico giallorosso prima del fischio d’inizio della sfida con l’Atalanta di Gasperini

Florent Ghisolfi ha risposto sul prossimo allenatore della Roma e sul rinnovo di Svilar prima della sfida con l’Atalanta che potrebbe essere decisiva o quasi per la qualificazione alla Champions League della squadra di Ranieri, che viene da 19 risultati utili consecutivi in Serie A.

“Non c’è ancora il nome“, ha detto il Direttore tecnico della Roma a proposito del successore di Ranieri. Dalle ultime indiscrezioni è emerso che sulla lista del club capitolino non ci sono, o meglio non ci sono più i nomi di Stefano Pioli e Massimiliano Allegri.

La scelta finale, in ogni caso, sarà dei Friedkin: “La proprietà è sempre con noi, a Trigoria e non solo – ha sottolineato Ghisolfi – Coi Friedkin abbiamo parlato di tutto con la massima coerenza, perché abbiamo la fortuna di avere un proprietario discreto ma rilevante”.

Intanto prosegue la trattativa con gli agenti di Svilar per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2027: “Non c’è fretta perché scade tra due anni, sicuramente troveremo un punto di incontro per concludere l’accordo”.