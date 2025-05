Premio Maestrelli, premiati di Baroni e Rovella: il messaggio alla “famiglia laziale” | VIDEO CM.IT

Le parole del tecnico e del centrocampista della Lazio attraverso un videomessaggio: “Un premio non è mai personale ma dentro ci sono tutti quelli visibili e invisibili”

Si è svolta nella suggestiva cornice del Teatro Manzoni Cassino la consegna dei premi dedicati a Maurizio Maestrelli, che dà il via anche alla prestigiosa Lazio Cup, che vede la partecipazione di tante realtà del calcio giovanile internazionale. Tra i tanti premiati di spicco – dal presidente del Catanzaro Floriano Noto all’agente Fifa Michelangelo Minieri – anche Marco Baroni e Niccoló Rovella, che hanno inviato un videomessaggio.

“Specialmente in una squadra di calcio, un premio non è mai personale ma dentro ci sono tutti quelli visibili e invisibili che lavorano e rendono possibile tutto questo. Per questo vorrei ringraziare tutta la famiglia Lazio, ringrazio gli organizzatori e mi scuso sinceramente per non essere stato presente. Vi ringrazio tutti!”, le parole del tecnico biancoceleste reduce dal pareggio contro la Juventus.

⚪️🔵Premio Maestrelli 2025 anche a Marco #Baroni e Niccoló #Rovella. Il tecnico: “Riconoscimento non personale, ma di tutti quelli che lavorano con noi. Grazie alla famiglia #Lazio”. Il centrocampista: “Felice di essere testimonial per la famiglia Maestrelli”👏@calciomercatoit pic.twitter.com/Em5vqYCXmr — Francesco Iucca (@francescoiucca) May 12, 2025

“Mi dispiace molto di non poter essere lì alla premiazione, ma sono molto contento e soddisfatto del premio che mi è stato dato, quello della famiglia Maestrelli, e sono molto felice di essere il testimonial. Vi auguro una buona serata!”, il pensiero del centrocampista classe 2001.