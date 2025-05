Gasperini: “Stagione formidabile”. Poi l’annuncio sul suo futuro

Il tecnico festeggia la vittoria con la Roma che regala la qualificazione aritmetica in Champions per il quinto anno consecutivo

L’Atalanta batte la Roma ed è in Champions League per il quinto anno consecutivo. “È un traguardo fantastico“, ha detto Gasperini dopo la partita intervistato da ‘Dazn’.

“Siamo stati qualche settimana a giocarcela con Napoli e Inter, però credo che questo fosse il massimo dei traguardi – ha aggiunto il tecnico orobico – Aver messo dietro tante squadre forti che hanno resto questo campionato bellissimo è un grande risultato, per noi è stata una stagione lunga con alcuni picchi fantastici e dei momenti di difficoltà”.

Gasperini ha fatto i complimenti a Sulemana, il giovane senegalese autore del gol vittoria: “Sono veramente felice per lui, perché ha avuto una stagione con poche soddisfazioni ma ha nelle corde questa capacità di tiro: c’è stato poco spazio perché davanti aveva giocatori che non hanno mai mollato, però è sempre stato un ragazzo molto positivo. L’allenatore ci ha capito poco con lui…“.

Sul futuro non si è sbilanciato, dopo che mesi fa aveva annunciato che non avrebbe rinnovato il contratto in scadenza nel 2026: “Se proseguirà questo connubio con l’Atalanta? È una serata bellissima, adesso abbiamo due settimane per goderci questa stagione. Per noi è stata una stagione formidabile, poi ci sarà modo e tempo per pensare al resto“.