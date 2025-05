Fiorentina, piove sul bagnato per Palladino: attacco decimato, stagione finita?

Allarme infortuni per i viola, il tecnico deve rinunciare a un altro attaccante: il rischio è che l’annata si concluda già adesso

Delusione forte, in casa Fiorentina, per il mancato accesso alla finale di Conference League, con l’eliminazione contro il Betis avvenuta in maniera dolorosa, ai supplementari. Ma i viola non possono permettersi di rimuginare troppo e adesso devono dare tutto, nel finale di campionato, per cercare di ottenere nuovamente la qualificazione alle coppe europee, andando a caccia del bottino pieno nelle ultime giornate.

Si comincia dalla gara di oggi a Venezia, non facile dal punto di vista mentale e fisico, ma un appuntamento da non fallire. Anche se i problemi per Palladino sono numerosi. L’allenatore ha dovuto infatti schierare una formazione con tanti cambi, per la stanchezza accumulata dai suoi in coppa e anche per alcune assenze decisamente pesanti.

Erano previste dalla vigilia quelle di Kean e Cataldi, fuori dai convocati perché non al meglio. Decisamente meno, quella di Gudmundsson, che avrebbe dovuto esserci in laguna nei piani dell’allenatore, ma è stato invece spedito in tribuna. Da quanto si è appreso da ‘Sky’, l’islandese ha dato forfait per i postumi di una forte contusione accusata in coppa contro il Betis, che continua a dargli molto fastidio.

Al momento, non si possono dare notizie certe su come stia il giocatore e sugli effettivi tempi di recupero. Soltanto nelle prossime ore si potrà provare a fare chiarezza sulle sue condizioni. Palladino attende, sperando che il suo numero 10 non abbia già concluso la stagione, ma già la sua presenza per domenica, per lo scontro diretto contro il Bologna, è in dubbio.