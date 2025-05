DIRETTA Serie A, Venezia-Fiorentina: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida della trentaseiesima giornata tra viola e lagunari

Reduce dalle fatiche di coppa contro il Real Betis, la Fiorentina potrà contare ora solamente sui risultati in campionato per conquistare la qualificazione ad una coppa europea la prossima stagione. Il mancato raggiungimento della terza finale consecutiva in Conference League ha, infatti, tolto la possibilità di accedere all’Europa League tramite la vittoria del trofeo.

Come se non bastasse la delusione sportiva, la disfatta europea ha portato in dote a Raffaele Palladino anche scorie fisiche non indifferenti. Oltre a Danilo Cataldi, la squadra viola non potrà contare nemmeno su Moise Kean, non convocato dopo alcuni fastidi muscolari accusati proprio nella partita di giovedì scorso. Un’assenza importante in attacco, dove mancherà anche lo squalificato Niccolò Zaniolo, espulso dalla panchina contro la Roma.

Reduce dal pareggio per 1-1 in casa del Torino, la squadra allenata da Eusebio Di Francesco, anche alla luce dei risultati del weekend, è obbligata a vincere se vuole mantenere in vita almeno una fiammella di speranza nella corsa salvezza. La vittoria dell’Empoli e il pari del Lecce, infatti, hanno fatto scivolare al penultimo posto i lagunari, che hanno tuttavia solamente due punti di ritardo dal quartultimo posto. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Venezia-Fiorentina

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Oristanio, Fila. All. Di Francesco.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens; Beltran, Gudmundsson. All. Palladino.

ARBITRO: Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido

PROSSIME PARTITE: Cagliari-Venezia e Fiorentina-Cagliari

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 78; Inter 77; Atalanta* 68; Juventus e Lazio 64, Roma* 63; Bologna 62, Milan 60; Fiorentina* 59; Como 48, Torino e Udinese 44; Genoa 40; Verona e Cagliari 33; Parma 32; Empoli e Lecce 28; Venezia* 26; Monza 18.

*una partita in meno