DIRETTA Serie A, Atalanta-Roma | Formazioni Ufficiali LIVE

La Roma è di scena sul campo dell’Atalanta a Bergamo nel monday night che chiude la 36esima e terzultima giornata del campionato di Serie A. Una sfida dal sapore europeo tra due formazioni che vanno a caccia della qualificazione alla prossima Champions League che sarà diretta dall’arbitro Sozza della sezione di Seregno.

Da un lato i giallorossi di Claudio Ranieri vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva dopo le tre ottenute (tutte con il punteggio di 1-0, ndr) contro il Verona, l’Inter e la Fiorentina. Tre punti che sarebbero di vitale importanza per proseguire la corsa al quarto posto in classifica e che rimetterebbero in discussione anche il terzo dei bergamaschi, a quel punto distanti appena 2 lunghezze a due giornate dal termine.

Dall’altro lato i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, privi dello squalificato Hien, vogliono dare seguito al largo successo esterno contro il Monza della settimana scorsa per provare a strappare in anticipo il pass per l’Europa che conta. La partita sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su pc, smartphone e tablet soltanto sulla app di Dazn. All’andata gli orobici si sono imposti con il risultato di 2-0 per effetto delle marcature di De Roon e dell’ormai ex Zaniolo.

Formazioni UFFICIALI Atalanta-Roma

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra Atalanta e Roma live in tempo reale.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossonou, Djimsiti, De Roon; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Shomurodov, Soulé; Dovbyk. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 78; Inter 77; Atalanta* 68; Juventus e Lazio 64, Roma* 63; Bologna 62, Milan 60; Fiorentina 59; Como 48, Torino e Udinese 44; Genoa 40; Verona e Cagliari 33; Parma 32; Venezia 29; Empoli e Lecce 28; Monza 18.

*una partita in meno

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno

PROSSIMI IMPEGNI: Genoa-Atalanta; Roma-Milan.