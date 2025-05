Atalanta-Roma, primo tempo pessimo: “Imbarazzante, toglilo subito”

Al ‘Gewiss Stadium’ in ballo la qualificazione alla prossima Champions. La squadra di Gasperini avanti grazie a Lookman, poi alla mezz’ora il pari dell’ex Cristante

Deludente a dir poco il primo tempo di alcuni calciatori della Roma, impegnata in casa dell’Atalanta in un match che potrebbe essere decisivo per i giallorossi in ottica qualificazione alla prossima Champions League.

Scatenati sui social i tifosi giallorossi. Dopo il gol di Lookman a inizio match, nel loro mirino è finita la difesa. Incluso Svilar e in particolare Rensch, il terzino destro olandese arrivato nel mercato di gennaio. Ecco alcuni dei tweet raccolti da Calciomercato.it:

Imbarazzanti questi ogni volta sembrano i più forti che esistano contro si noi sveglia questi hanno vinto una volta nel 2024 in casa porca puttana svegliaaaaaa #AtalantaRoma — Rosario (@Rosario657198) May 12, 2025

Sapevamo fosse difficile, vanno il doppio #Atalantaroma — Edoardo Catalani (@CatalaniEdoardo) May 12, 2025

Appena si è parlato di uno Svilar top tra i portieri ecco il gol preso “Handanovic style”#AtalantaRoma — 亞歷山德羅 #CallMeSnake🐍 (@CrackFriday) May 12, 2025

Difesa più imbarazzante del solito stasera.

I pochi quattrini disponibili vanno spesi lì.#AtalantaRoma — Stand-by 🐺 (@Solegiallorosso) May 12, 2025

Te prego Ranieri togli immediatamente Rensch

I danni veri.#AtalantaRoma — Celluzzi (@celluzzi) May 12, 2025

Rensch male male #atalantaroma — anna tononi (@ATonona) May 12, 2025

Atalanta-Roma 1-1 al primo tempo: Cristante risponde a Lookman

Alla mezz’ora la Roma ha pareggiato con l’ex Cristante. Il centrocampista ha realizzato l’1-1 con un colpo di testa su assist al bacio dalla destra di Matias Soule.