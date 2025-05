Atalanta-Roma, forfait prima del fischio d’inizio: infortunio last minute

Problemi fisici condizionano la partita tra nerazzurri e capitolini, fondamentale per l’alta classifica: il giocatore non va nemmeno in panchina

Partita dall’importanza clamorosa, quella tra Atalanta e Roma, che chiude la 36esima giornata di Serie A. Lunedì sera ad altissima tensione tra la squadra di Gasperini, che vincendo avrebbe l’opportunità di blindare aritmeticamente il terzo posto e la qualificazione alla prossima Champions League, e quella di Ranieri, che in campionato è imbattuta da ben 19 partite e vuole completare la pazzesca rimonta per issarsi da sola in quarta posizione. Un match dunque davvero interessante e a cui guardano molti altri terzi. Con una tegola che però coglie una delle due squadre prima del via.

Si registra infatti una assenza dell’ultimo momento, nella Roma di Ranieri. Non figura nemmeno in panchina, in distinta, Pierluigi Gollini, portiere di riserva. Da quanto filtra, l’estremo difensore è stato vittima di un infortunio, di natura non meglio precisata per il momento. Come alternativa a Svilar, che è regolarmente titolare, in panchina ci sono i giovanissimi De Marzi e Marcaccini, rispettivamente classe 2007 e 2008.