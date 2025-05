Torino-Inter, doppia polemica: coinvolti arbitro e calciatore granata

Il doppio verdetto non è passato inosservato, calamitando immediate attenzioni mediatiche: la sfida con i nerazzurri si infiamma

Partita iniziata in modo piuttosto contratta quella dell’Olimpico Grande Torino tra i granata e l’Inter. Interrotta per circa 4 minuti per un problema accorso ad un tifoso – che secondo quanto riferito da DAZN, sarebbe caduto dalle gradinate – la sfida ha fatto fatica a decollare. A ridosso del quarto d’ora, però, ci ha pensato Nicola Zalewski a stappare la contesa con un tiro a giro sul secondo palo che non ha lasciato scampo a Milinkovic Savic.

Sigillo dopo il quale gli uomini di Inzaghi hanno consolidato il possesso, evidenziando un approccio comunque concreto e senza troppi fronzoli. Molto più compassato il Torino che sta soffrendo molto in zona nevralgica del campo. Tra i più in difficoltà c’è sicuramente Ricci che tra l’altro si è reso protagonista di una trattenuta piuttosto ‘chiacchierata’ sui social. Al nono minuto di gioco il centrocampista granata ha infatti spinto in modo piuttosto plateale Zalewski, poco fuori dall’area di rigore. Spinta non ravvisata dall’arbitro La Penna che ha deciso di far correre.

Torino-Inter, bufera social immediata: ecco cosa è successo

Un doppio episodio, come detto, immediatamente ‘pizzicato’ dai social: tra chi ha criticato l’approccio iniziale di Ricci, apparso piuttosto spaesato e fuori dal gioco, e chi invece sta esternando qualche perplessità sulla direzione di gara di La Penna:

La Penna🤣🤣🤣 — valter (@matrebe) May 11, 2025

Non sono interista, ma dopo i furti contro Bologna e Roma, anche oggi errore arbitrale a sfavore dei nerazzurri. Episodio visto da 30mila persone allo stadio e qualche milione in tv, ma non dall’arbitro #TorinoInter — Salvatore (@SaIvatorissimo) May 11, 2025

Quando venderemo Ricci sarà sempre un giorno troppo tardi — Antonio (@TonyPallavicini) May 11, 2025

Forse Ricci è addirittura più scarso di Asllani — Vin Liuk (@mezzanotte1100) May 11, 2025

Torino squadra scandalosa. Non segnerà mai. Sono scarsi. Chi volete che segni per il Toro? Adams? Ricci? Tanto valeva non presentarsi e perdere a tavolino se devono giocare così — AngelRedblack- MX #MilanSpace ❤🔴⚫ (@Angelredblack1) May 11, 2025

Addirittura fallo uguale a quello di Ricci poco prima su Zalewski nemmeno fischiato — Nicolas (@Nicolasgiardi) May 11, 2025

La Penna chirurgico. — Nico Spinelli (@NicoSpinelli8) May 11, 2025

Staremo a vedere se la squadra di Vanoli riuscirà a trovare le contromisure giuste per mettere la partita sui binari più congeniali alle proprie caratteristiche. Fino a questo momento l’Inter ha avuto in mano gioco e ritmi dell’incontro, riuscendo ad anestetizzare con disinvoltura la pressione granata.