Napoli stoppato dal Genoa: Vasquez fa esultare Inzaghi

Ecco come è andata allo stadio Maradona, il match, valevole per la 36a giornata di Serie A, tra la squadra di Antonio Conte e gli uomini di Vieira

Finisce in parità al Maradona. Il Napoli di Antonio Conte si fa rimontare due volte dal Genoa e ora il vantaggio sull’Inter a due giornate dal termine è di un solo punto.

Si mette subito in discesa il match per i partenopei, che trovano il gol al quindicesimo con Romelu Lukaku. Il belga è davvero bravo a sfruttare al meglio l’assist di McTominay, per portare avanti gli azzurri. Il Maradona, così, si accende e tutto sembra davvero facile, ma il Grifone alla mezzora rimette in equilibrio la sfida.

A pareggiare l’incontro è uno dei giocatori, mandati in campo, un po’ a sorpresa da Vieira, Ahanor, che colpisce di testa battendo Meret su un cross al bacio di Messias. In realtà la rete dell’uno a uno è un’autorete: è, infatti, l’estremo difensore del Napoli, con un doppio tocco sfortunato. Si va, dunque, nelle gli spogliatoi con il risultato di pareggio.

Napoli-Genoa 2-2, Raspadori non basta: la classifica dopo il pareggio di Vasquez

Nella ripresa, la squadra di Antonio Conte si riporta avanti al 64esimo, con Raspadori. L’attaccante, che aveva deciso il match di Lecce, come fatto da Lukaku, sfrutta un altro assist di McTominay.

Il Genoa, però, non si arrende e un po’ a sorpresa pareggia i conti con Vasquez. Il messicano incorna il grande cross dalla sinistra di Martin. Il Napoli torna, dunque, ad attaccare a testa bassa, andando vicinissimo al gol della vittoria con Billing, ma il suo colpo di testa sfiora il palo, dando l’illusione della rete. Termina in parità ed ad esultare sono i tifosi nerazzurri, che ora credono davvero allo Scudetto.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo; Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano (88′ Neres), Lobotka (11′ Gilmour), Anguissa, McTominay; Raspadori (75′ Billing), Lukaku

GENOA (3-4-2-1): Siegrist; Sabelli (73′ Zanoli), Otoa ( 69′ Bani), Vasquez; Ahanor (73′ Venturino), Frendrup, Masini, Norton-Cuffy; Messias (59′ Martin), Vitinha (69′ Kassa); Pinamonti

Arbitro: Piccinini (Sez. Forlì)

Ammoniti: Vasquez (G) Vitinha (G) Billing (N)

Spettatori: 51426 (tredicesimo sold out)

Note: 3′ di recupero nel primo tempo; 4′ di recupero nel secondo tempo

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 78; Inter 77; Atalanta* 68; Juventus e Lazio 64, Roma* 63; Bologna 62, Milan 60; Fiorentina* 59; Como 48, Torino e Udinese 44; Genoa 40; Verona e Cagliari 33; Parma 32; Empoli e Lecce 28; Venezia* 26; Monza 18.

*una partita in meno

RIEPILOGO RISULTATI

Milan-Bologna 3-1

Como-Cagliari 3-1

Lazio-Juventus 1-1

Empoli-Parma 2-1

Udinese-Monza 1-2

Verona-Lecce 1-1

Torino-Inter 0-2

Napoli-Genoa 2-2

Venezia-Fiorentina lunedì ore 18.30

Atalanta-Roma lunedì ore 20.45