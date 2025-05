Napoli-Genoa, sciolto il rebus di Conte: la decisione su Lobotka

Sciolto l’unico rebus di Antonio Conte per la formazione che affronta il Genoa: ecco gli undici del Napoli

A inizio settimana i dubbi e le perplessità sullo stato di forma per via dell’infortunio. Dopo la rifinitura, sono cambiati i programmi iniziali di Antonio Conte. Lobotka gioca titolare in Napoli-Genoa.

Il centrocampista slovacco ha accusato un fastidio alla caviglia durante al sfida contro il Lecce. A seguito del match ha provato immediatamente a rientrare a disposizione del mister con allenamenti specifici e l’iter riabilitativo previsto.

Solo qualche giorno fa si è allenato in gruppo, ma a poche ore dalla partita è stato decisiva la rifinitura per decidere a chi andare la maglia da titolare. Dunque, Gilmour si siede in panchina. Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Genoa:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori

GENOA (3-4-2-1): Siegrist; Sabelli, Otoa, Vasquez; Ahanor, Frendrup, Masini, Norton-Cuffy; Messias, Vitinha; Pinamonti.