Moto d’orgoglio del Monza: Caprari e Keita mandano ko l’Udinese

Il lunch match domenicale tra le squadre di Runjaic e Nesta termina 1-2 in favore degli ospiti. Inutile il gol di Lucca

Una vittoria attesa quattro mesi. La sfida di pranzo tra Udinese e Monza finisce con la vittoria esterna con il risultato di 1-2. I bianconeri di Runjaic non riescono a stare al passo del Como per il decimo posto, mentre i biancorossi di Nesta, nonostante il ritorno al successo in Serie A, restano ultimi in classifica e già retrocessi.

Primo tempo molto soporifero, con un paio di lampi friulani firmati da Solet e Davis, ma neutralizzati da Pizzignacco. La ripresa si apre con il vantaggio brianzolo: conclusione di Birindelli che si stampa sul palo, poi sulla spalla di Caprari e quindi in rete. Check del Var, ma non c’è fuorigioco né tocco di mano. L’Udinese non ci sta e ad un quarto d’ora dal novantesimo trova il pareggio con il rientrante Lucca, che realizza con un bellissimo diagonale in acrobazia. Il forcing finale dei padroni di casa non porta frutti e nel finale il contropiede del Monza porta al nuovo vantaggio firmato da Keita.

UDINESE-MONZA 1-2

Caprari (M) 52′, Lucca (U) 75′, Keita (M) 90′

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 77; Inter* 74; Atalanta* 68; Juventus e Lazio 64, Roma* 63; Bologna 62, Milan 60; Fiorentina* 59; Como 48, Torino* e Udinese 44; Genoa* 39; Cagliari 33; Verona* e Parma 32; Empoli 28; Lecce* 27; Venezia* 26; Monza 18.

*una partita in meno

RIEPILOGO RISULTATI

Milan-Bologna 3-1

Como-Cagliari 3-1

Lazio-Juventus 1-1

Empoli-Parma 2-1

Udinese-Monza 1-2

Verona-Lecce ore 15

Torino-Inter ore 18

Napoli-Genoa ore 20.45

Venezia-Fiorentina lunedì ore 18.30

Atalanta-Roma lunedì ore 20.45