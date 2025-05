Milan, rinforzo da 45mln dal Brasile: è il nuovo Cafù

Il Milan cerca dei nuovi rinforzi per puntellare la rosa ed in tal senso nel mirino ci finisce un talento purissimo dal Brasile. E’ considerato da molti il nuovo Cafù ed è un prospetto di estremo interesse.

In casa rossonera ci sono tanti punti interrogativi da tenere in considerazione, dal momento che in estate cambierà molto in maniera del tutto fisiologica. Il grande dubbio riguarda sicuramente il nuovo allenatore. Sergio Conceicao dovrebbe salutare a prescindere, ma qualche dubbio lo hanno fatto sorgere le recenti prestazioni. Ed attenzione anche alla finale di Coppa Italia, che potrebbe ulteriormente sparigliare le carte, come si suole dire in questi casi. Da questo punto di vista, però, anche in sede di mercato, nonostante la squadra sia di alto livello, servono dei rinforzi importanti per alzare l’asticella.

L’obiettivo di un club di questo tipo non può non essere almeno essere competitivi per vincere. Cosa che negli ultimi anni, almeno per la Serie A, è successa troppo, troppo raramente. In tal senso, a quanto pare il Milan può affondare il colpo per un nuovo calciatore che può arrivare direttamente dal Brasile. E’ un elemento che, per caratteristiche, viene spesso paragonato a Cafù, pur essendo ovviamente comunque di un altro pianeta quest’ultimo. In tal senso, andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

45 milioni per il nuovo terzino destro: svolta in casa Milan

Con Calabria ormai fuori dal progetto, Emerson Royal che è stata la principale delusione di questa annata per i rossoneri e Walker che potrebbe non essere confermato, il Milan deve provvedere nel minor tempo possibile ad individuare un nuovo terzino destro. In tal senso, stando a quanto raccontato da SpazioMilan, attenzione al nome di Wesley, fortissimo terzino destro del Flamengo ed a lungo nel mirino del Manchester City. Da questo punto di vista, una svolta per questo affare può arrivare direttamente dai rivali della Juventus.

Il Manchester City, infatti, sembra intenzionato a puntare con decisione su Savona dei bianconeri ed abbandonare la pista Wesley. Probabilmente proprio per i costi eccessivi di questa operazione. Il Milan però ha bisogno di mandare un segnale anche ai suoi tifosi. I brasiliani chiedono, infatti, circa 40 milioni di euro, ma come spiegato dal portale prima citato si tratta di un obiettivo dei rossoneri. Che dunque potrebbero provare a chiudere ad una cifra più bassa, sfruttando il fatto che la concorrenza si va assottigliandosi.

Si attendono sviluppi su questo fronte, con Wesley che potrebbe essere seriamente il futuro della fascia destra del Milan. E’ un profilo, infatti, perfettamente in linea con le esigenze milaniste: giovane, talentuoso e con un futuro assicurato davanti a sé.