Krstovic illude il Lecce: per il Verona un punto pesante

La sfida salvezza tra le squadre di Zanetti e Giampaolo termina col punteggio di 1-1. Un punto per parte che muove poco la classifica

Dopo la vittoria del Monza in trasferta contro l’Udinese nel lunch match, la domenica pomeriggio della 36/a giornata di Serie A passa attraverso la gara in zona salvezza tra Verona e Lecce.

Si trattava di una partita da non fallire per entrambe, con un carico emotivo decisamente più importante per i salentini, obbligati a fare risultato per alimentare le speranze di rimanere in Serie A, soprattutto dopo il successo di ieri dell’Empoli contro il Parma.

L’atteggiamento dei giallorossi di Giampaolo è quindi quello giusto con il momentaneo vantaggio firmato al 23′ dal ritorno al gol del bomber Krstovic, che ben imbeccato in area di rigore si dimostra glaciale al cospetto di Montipò.

La rete, con dedica speciale del montenegrino, risveglia però i padroni di casa che prima della chiusura del primo tempo trovano il punto del pari con il colpo di testa di Coppola che si insacca con una parabola alle spalle di Falcone rimettendo tutto in equilibrio prima del sussulto di Krstovic che chiude sull’1-1 i primi 45 minuti.

Nella ripresa il ritmo non decolla e le occasioni da gol latitano, tanto da una parte quanto dall’altra. Il Lecce ci prova timidamente con Banda, mentre il Verona con Mosquera ma è troppo poco per impensierire ancora i portieri. Il risultato infatti non cambia più e le due squadre si dividono la posta in palio.

VERONA-LECCE 1-1

MARCATORI: 23′ Krstovic (L), 40′ Coppola (V).

PROSSIMI IMPEGNI: Lecce-Torino domenica 11 maggio ore 15; Verona-Coma domenica 11 maggio ore 15.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 77; Inter* 74; Atalanta* 68; Juventus e Lazio 64, Roma* 63; Bologna 62, Milan 60; Fiorentina* 59; Como 48, Torino* e Udinese 44; Genoa* 39; Verona e Cagliari 33; Parma 32; Lecce ed Empoli 28; Venezia* 26; Monza 18.

*una partita in meno

RIEPILOGO RISULTATI

Milan-Bologna 3-1

Como-Cagliari 3-1

Lazio-Juventus 1-1

Empoli-Parma 2-1

Udinese-Monza 1-2

Verona-Lecce 1-1

Torino-Inter ore 18

Napoli-Genoa ore 20.45

Venezia-Fiorentina lunedì ore 18.30

Atalanta-Roma lunedì ore 20.45