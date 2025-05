“Juventus fuori dall’Europa”, succede di nuovo: il verdetto non lascia scampo

Torinesi esclusi dalle competizioni europee, scatta l’allarme totale: cosa sta succedendo

Come tutta la stagione, il pomeriggio di ieri è stato vissuto ad alta tensione dalla Juventus. Che si era presa la partita, contro la Lazio, andando in vantaggio e sembrando in controllo, ma andando poi in difficoltà per l’espulsione di Kalulu e arretrando e subendo l’assedio fino al pareggio dei capitolini. Che ha un peso specifico enorme nella corsa Champions.

L’1-1 maturato all’Olimpico potrebbe far sì che i bianconeri non siano più pienamente padroni del proprio destino, se la Roma dovesse vincere domani sera a Bergamo contro l’Atalanta. La squadra è comunque ancora in piena corsa e ha davanti a sé due partite in cui può provare a fare bottino pieno, contro Udinese e Venezia, ma contro i friulani sarà emergenza per le numerosissime assenze. E in generale la squadra, ancora una volta, non è riuscita, nonostante premesse incoraggianti, a fare bottino pieno in una gara cruciale. La strada verso la Champions si sta complicando ulteriormente e l’esito finale potrebbe essere davvero a sorpresa.

Juventus, corsa Champions in salita: il partito del “fuori da tutto, ripartiamo da zero come con Conte”

Non soltanto per una classifica cortissima, con tante squadre tutte molto vicine, la Juventus potrebbe rimanere del tutto fuori dall’Europa. E c’è chi sostiene che potrebbe essere addirittura un bene.

Dell’argomento, parla su ‘Tuttosport’ il giornalista Guido Vaciago, che cita quella che sarebbe una corrente di pensiero che starebbe prendendo piede nella tifoseria juventina. L’esclusione dall’Europa potrebbe permettere la ripartenza di un ciclo alla Conte, secondo alcuni magari addirittura con lo stesso allenatore pugliese protagonista, proprio come avvenuto nel 2011.

Dal canto suo, Vaciago argomenta che naturalmente la Champions sarebbe fondamentale per il bilancio del club e dunque non può essere fallito. Ma sostenendo anche un’altra tesi: “E’ importante che l’eventuale quarto posto non cancelli gli errori, così che dirigenti, allenatori e giocatori non scampino al mea culpa“. Comunque vada a finire, insomma, la Juventus dovrà interrogarsi tanto e bene per il proprio futuro.