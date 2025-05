Juventus, che guaio: “Postilla nel contratto, non può giocare in Serie A”

I bianconeri restano spiazzati dall’ultimo annuncio sul futuro del calciatore che può cambiare le carte in tavola

La Juventus è in piena lotta per un posto nella prossima Champions League in un rush finale che si fa sempre più complesso e ricco di incognite.

In attesa di Atalanta-Roma di domani, da cui dipenderà una buona fetta dell’obiettivo stagionale dei bianconeri, la società piemontese inizia già da tempo a guardarsi anche attorno in ottica calciomercato. Appare comunque chiaro come il raggiungimento o meno della Champions League influenzerà in maniera marcata le possibilità di movimento della stessa Juve.

I bianconeri si sono infatti affidati a Tudor per raggiugere quello che è a tutti gli effetti il traguardo minimo per imbastire con una tranquillità differente quelle che saranno le strategie per il prossimo anno, quando si ripasserà da un’altra papabile rifondazione a tinte bianconere.

La Juventus dovrà ricostruire ancora una volta la propria base a partire dal progetto tecnico, con una nuova guida, passando chiaramente per il campo con nuovi innesti importanti. In questo senso il reparto maggiormente attenzionato resta l‘attacco con il mirino su almeno un nuovo bomber.

Calciomercato, Juventus avvertita su Osimhen: “Non può giocare in Serie A

La Juventus va dunque a caccia di un nuovo attaccante che possa prendere per mano un reparto avanzato spesso criticato e senza un reale padrone. Vlahovic nella prima parte e Kolo Muani nella seconda si sono alternati, ma in estate i bianconeri affideranno le chiavi del reparto ad un altro bomber.

In questo senso in ottica juventina si è parlato spesso del profilo di Victor Osimhen, tornato a segnare gol a grappoli in prestito dal Napoli al Galatasaray. Gli azzurri però difficilmente lo cederanno ai bianconeri a buon mercato e a complicare il tutto ci sarebbe anche un postilla particolare.

Il collega Valter De Maggio, direttore di ‘Kiss Kiss Napoli’, ha parlato nel corso di ‘Radio Goal’ evidenziando: “Siamo tutti a conoscenza della clausola rescissoria di Victor Osimhen di 75 milioni di euro, ma vi do una notizia in esclusiva. Nel contratto c’è una postilla, la clausola impone che Osimhen non possa giocare in Serie A“.