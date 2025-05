Inter, Bisseck può dire addio: nuovo difensore dal Liverpool

In casa Inter resta ancora una possibilità concreta l’addio di Bisseck ed in tal senso per la sua sostituzione arriva un nome nuovo che arriva direttamente dal Liverpool e che può fare al caso della squadra di Simone Inzaghi.

Per i nerazzurri ci sono solo quattro partite ancora da disputare per concludere una annata a dir poco faticosa e ricca di impegni. Nonostante gli impegni siano pochi, però, la posta in palio è davvero molto alta ed il margine di errore, di fatto non esiste. In campionato, infatti, bisognerà provare a vincere tutte le prossime tre gare sperando in un passo falso del Napoli che possa riaccendere i sogni di Scudetto della compagine nerazzurra. In Champions League, invece, c’è una montagna da scalare: la finale contro il Paris Saint Germain.

Nonostante la situazione richieda massima concentrazione sul campo, è inevitabile che si pensi anche al futuro. Tiene ancora banco la questione che gravita attorno al profilo di Bisseck. Il tedesco, infatti, ha un mercato importante nonostante non sia propriamente un titolare inamovibile per l’Inter e per questo la sua cessione è altamente probabile, dal momento che servirebbe anche a finanziare il mercato in entrata. Ed il suo erede, in maniera inattesa, può arrivare dal Liverpool. Si tratta di un nome nuovo potenzialmente molto interessante. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

L’Inter guarda in casa Liverpool: affare per sostituire Bisseck

Soprattutto in caso di permanenza a Milano, sponda interista, di Simone Inzaghi, la squadra necessiterebbe se dovesse andar via Bisseck di un centrale di difesa che possa agire da braccetto a destra. Ed in tal senso attenzione ad un nome nuovo che entra in orbita nerazzurra. Stando a quanto raccontato da Team TALK, infatti, l’Inter si sta muovendo con interesse sulle tracce di Jarell Quansah, forte difensore del Liverpool, con dei margini di crescita enormi e che non sta giocando da titolare ai Reds. Per questo può diventare una ghiotta occasione.

Classe 2003, è uno dei talenti più interessanti, per quanto riguarda la difesa, di tutto il panorama calcistico inglese ed in tal senso pare che su di lui siano caduti gli occhi vigili di Beppe Marotta. Tra tutte le competizioni Quansah ha totalizzato 24 presenze, raramente da titolare, mettendo però in mostra delle ottime doti. Oltre che da difensore centrale, può agire anche da terzino destro e questo lo rende perfetto per i progetti e per i programmi di Simone Inzaghi.

Secondo Transfermarkt, ha una valutazione che si aggira intorno ai 22 milioni di euro che rappresenta una cifra, in caso di cessione di Bisseck, decisamente alla portata dell’Inter. Si attendono sviluppi su questo fronte.