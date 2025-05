DIRETTA Serie A, Verona-Lecce 0-0: squadre in fase di studio LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bentegodi’ tra i gialloblu di Zanetti e i giallorossi di Giampaolo in tempo reale

Il Verona e il Lecce si affrontano in una gara molto delicata valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, diciassettesimo turno del girone di ritorno. Uno scontro diretto in chiave salvezza tra due formazioni che non stanno vivendo un buon periodo di forma che sarà diretto dall’arbitro Maresca della sezione di Napoli.

I gialloblu di Paolo Zanetti vogliono invertire la rotta visto che vengono da tre sconfitte consecutive senza segnare gol contro la Roma, il Cagliari e l’Inter. Un successo permetterebbe agli scaligeri di essere quasi aritmeticamente salvi con due giornate di anticipo. I giallorossi di Marco Giampaolo, che a loro volta sono reduci dal ko contro il Napoli dopo il buon pareggio contro l’Atalanta, sognano il colpo esterno per mettere pressione sulle altre candidate alla salvezza.

La gara sarà visibile in tv, ma anche in streaming su tablet, smartphone e pc in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i salentini si sono imposti con il punteggio di 1-0 grazie al gol dell’ormai ex Dorgu a inizio ripresa, con i veneti rimasti in dieci a fine primo tempo per il rosso a Tchatchoua. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ tra Verona e Lecce live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Verona-Lecce

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Niasse, Frese; Suslov; Tengstedt, Sarr. All: Zanetti

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Pierret; Konan N’Dri, Helgason, Tete Morente; Krstovic. All: Giampaolo

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 77; Inter* 74; Atalanta* 68; Juventus e Lazio 64, Roma* 63; Bologna 62, Milan 60; Fiorentina* 59; Como 48, Torino* e Udinese 44; Genoa* 39; Cagliari 33; Verona* e Parma 32; Empoli 28; Lecce* 27; Venezia* 26; Monza 18.

*una partita in meno

ARBITRO: Fabio Maresca di Napoli

PROSSIMI IMPEGNI: Lecce-Torino domenica 11 maggio ore 15; Verona-Coma domenica 11 maggio ore 15.