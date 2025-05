DIRETTA Serie A, Udinese-Monza: le formazioni Ufficiali LIVE

Bianconeri e brianzoli si sfidano nel lunch match della trentaseiesima giornata di Serie A

Senza ormai nulla da chiedere alla stagione se non un finale di campionato dignitoso, Udinese e Monza aprono il palinsesto domenicale del terzultimo turno di campionato. Reduci da due risultati utili consecutivi (pari col Bologna e vittoria contro il Cagliari), i bianconeri si sono rimessi in carreggiata dopo aver perso cinque partite di fila.

Ancora privo dell’infortunato Florian Thauvin, Kosta Runjaic ritrova nella lista dei convocati Lorenzo Lucca, ma anche Ehizibue e Payero, che hanno scontato la giornata di squalifica nella trasferta sarda. Raggiunta la salvezza ormai da diverse settimane, i friulani hanno l’obiettivo di arrivare a 50 punti e per riuscirci dovranno farne almeno sei nelle utlime tre giornate.

Prima squadra retrocessa in Serie A, il Monza di Alessandro Nesta dovrà fare i conti con le assenze di Izzo, D’Ambrosio, Ganvoula, Caldirola, Gagliardini, Dany Mota e il lungodegente Pessina, ma ritrova nella lista dei convocati Keita e Zeroli. Con appena 15 punti conquistati in classifica, i brianzoli proveranno quantomeno ad interrompere la serie di sei sconfitte consecutive. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Udinese-Monza

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Modesto, Payero, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Atta; Davis. All. Runjaic

MONZA (3-5-2): Pizzignacco; Pereira, Brorsson, Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Castrovilli, Kyriakopoulos; Caprari, Forson. All. Nesta

ARBITRO: Valerio Crezzini della sezione di Siena

PROSSIME PARTITE: Juventus-Udinese e Monza-Empoli

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 77; Inter 74; Atalanta 68; Juventus* e Lazio 64, Roma 63; Bologna* 62, Milan* 60; Fiorentina 59; Como* 48, Torino e Udinese 44; Genoa 39; Cagliari* 33; Verona e Parma* 32; Empoli 28* Lecce 27; Venezia; Monza 15.

*una partita in più