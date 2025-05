DIRETTA Serie A, Torino-Inter 0-1: Masina salva sulla linea LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale la partita tra granata e nerazzurri

Reduce dalla pirotecnica ed emozionante impresa contro il Barcellona e dalla qualificazione alla finale di Champions League, l’Inter, pur avendo inevitabilmente la testa alla sfida contro il PSG, non vuole lasciare nulla d’intentato in campionato e fin quando non ci sarà la condanna della matematica vuole provare a rimanere in corsa nella lotta scudetto contro il Napoli.

Eroe di coppa con un gol ed un rigore conquistato, Lautaro Martinez non sarà a disposizione di Simone Inzaghi, che tornerà in panchina dopo aver scontato una giornata di squalifica contro il Verona. Oltre all’attaccante argentino, il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno anche di Henrikh Mkhitaryan, Davide Frattesi e Benjamin Pavard.

Come nella sfida contro l’Hellas, tra turnover e assenze obbligate, nella sfida di oggi hanno trovato spazio molte seconde linee. Il Torino, dal canto suo, dopo il deludente pareggio interno contro il Venezia, va a caccia dell’impresa contro una milanese, che Paolo Vanoli ha già raggiunto nel 2-1 contro il Milan di febbraio. A centrocampo, ci sarà capitan Samuele Ricci, obiettivo di mercato proprio delle due squadre milanesi. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla partita.

Formazioni Ufficiali Torino-Inter

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembele, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Gineitis; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Zalewski, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Correa. All. Inzaghi.

ARBITRO: Federico La Penna della sezione di Roma

PROSSIME PARTITE: Inter-Lazio e Lecce-Torino

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 77; Inter* 74; Atalanta* 68; Juventus e Lazio 64, Roma* 63; Bologna 62, Milan 60; Fiorentina* 59; Como 48, Torino* e Udinese 44; Genoa* 39; Verona e Cagliari 33; Parma 32; Empoli e Lecce 28; Venezia* 26; Monza 18.

*una partita in meno