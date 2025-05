DIRETTA Serie A, Napoli-Genoa: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra gli azzurri di Conte ed i rossoblu di Vieira in tempo reale

Il Napoli ospita il Genoa a Fuorigrotta nel posticipo domenicale valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A, terzultimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni separate in classifica da 38 punti in favore dei campani, che sarà diretta dall’arbitro Piccinini della sezione di Forlì.

Gli azzurri di Antonio Conte vogliono fare un altro passo verso il quarto scudetto della loro storia e allungare la striscia di quattro successi di fila iniziata contro l’Empoli e proseguita con Monza, Torino e Lecce. L’obiettivo è quello di continuare a vincere per raggiungere quota 80 punti e iniziare i preparativi in città per quello che sarebbe il secondo tricolore in tre anni dopo quello di Spalletti.

I rossoblu di Patrick Vieira, che dovranno fare a meno di Thorsby appiedato dal giudice sportivo, hanno una classifica tranquilla, essendo già aritmeticamente salvi. Lo scopo è di provare a battere un top club prima della fine della stagione. La partita sarà trasmessa in tv, così come in streaming su smartphone, tablet e pc solamente sulla app di Dazn. All’andata i partenopei si sono imposti con il risultato 2-1 grazie ai gol di Anguissa e Rrahmani prima della rete di Pinamonti.

Formazioni Ufficiali Napoli-Genoa

Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ tra Napoli e Genoa live in tempo reale.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte

GENOA (3-4-2-1): Siegrist; Otoa, Sabelli, Vasquez; Ahanor, Frendrup, Masini, Norton-Cuffy; Messias, Vitinha; Pinamonti. All. Vieira

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* e Inter punti 77; Atalanta* 68; Juventus e Lazio 64, Roma* 63; Bologna 62, Milan 60; Fiorentina* 59; Como 48, Torino e Udinese 44; Genoa* 39; Verona e Cagliari 33; Parma 32; Empoli e Lecce 28; Venezia* 26; Monza 18.

*una partita in meno

ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì

PROSSIMI IMPEGNI: Parma-Napoli e Genoa-Atalanta.