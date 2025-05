Conte amareggiato: “Ci siamo giocati il bonus. Due gol presi con due tiri”

Le dichiarazioni del tecnico degli azzurri dopo il pareggio inatteso di Lukaku e compagni contro il Grifone. Ecco le sue parole

Serata amara per il Napoli, bloccato sul 2 a 2 dal Genoa. Al Maradona, gli azzurri si sono fatti raggiungere due volte dagli uomini di Vieira.

C’è, dunque, tanto dispiacere nelle parole di Antonio Conte dopo il pareggio che sa di sconfitta contro il Grifone: “Hanno fatto due tiri in porta e due gol – esordisce il tecnico ai microfoni di DAZN -. Capita anche questo tipo di partita, ma quando subisci gol puoi sempre far meglio. Dispiace, avremmo dovuto vincere per quello che abbiamo prodotto e fatto. Rimane l’amarezza, mi dĂ fastidio non vincere all’inizio, figuriamoci a tre match dalla fine. Il calcio, però, è questo. Onore a loro, ma ho poco da rimproverare alla squadra, che calcia undici volte verso lo specchio della porta, fa la partita e gestisce il pallone, ma la pareggi…”

Napoli-Genoa, Conte: “C’è poco da fare, serve vincere le ultime due”

Non va proprio giĂą il pareggio ad Antonio Conte, che non si capacita di aver preso due reti dal Genoa: “In questo momento c’è amarezza perchĂ© non meritavamo di perdere punti così. Allo stesso tempo bisogna sapere che ci siamo giocati il bonus che avevamo, dei 7 punti che servivano. Adesso dobbiamo vincere le altre due partite, c’è poco da fare se si vuole vincere lo Scudetto, che sarebbe qualcosa di incredibile”.

Ora il Napoli sarĂ impegnato a Parma, prima di chiudere la stagione con il Cagliari tra le mura amiche del Maradona. L’Inter, di Simone Inzaghi, invece, ospiterĂ la Lazio a San Siro e poi andrĂ in trasferta nella vicina Como, dove ad attendere i nerazzurri ci sarĂ la squadra di Cesc Fabregas.

Conte torna a parlare del suo Napoli, che sta andando oltre le aspettative: “Anche oggi abbiamo perso un pezzo, come Lobotka, ma non ci appigliamo alla sfortuna. Troveremo la soluzione migliore, se poi gli avversari saranno piĂą bravi, complimenti a loro. All’inizio era assolutamente non prevedibile, tagliare il traguardo sarebbe bello e incredibile. Lo merita la gente di Napoli, ma noi stiamo andando oltre i nostri giri del motore e per questo va detto grazie ai ragazzi. Ripeto, c’è amarezza perchĂ© stasera nei dettagli forse potevamo fare qualcosina in piĂą”.