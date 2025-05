Cinque squalificati: il Giudice sportivo condiziona la corsa Champions della Juve

La prossima sfida di campionato dei bianconeri farà registrare diversi assenti. Il verdetto è già arrivato

Siamo arrivati nella fase decisiva della stagione della Juventus. La truppa di Tudor è reduce dalla beffa nel finale sul campo della Lazio che ha portato ad un pareggio che rischia di complicare la corsa ad un piazzamento Champions League.

Non è bastato il ritorno al gol di Kolo Muani ai bianconeri che proprio in un concitato finale hanno subito la rete del pari di Vecino che ha diviso equamente la posta in palio. Un risultato che lascia l’amaro in bocca ai piemontesi come certificato dalle parole di Tudor nel post partita.

L’allenatore croato ha ammesso: “Mancava un minuto, c’è rammarico. Per me si è fatta una buona gara, concreta, viste le difficoltà, prendiamo questo punto. Ci concentriamo con tutti quelli che vedremo in settimana che ce la fanno”.

In questo contesto la prossima sfida di campionato contro l‘Udinese a Torino diventa uno spartiacque fondamentale. Una sfida da non fallire per alimentare le ambizioni Champions, il tutto nonostante le numerose assenze. I piani di Tudor si sono infatti ulteriormente complicati con l’espulsione di Kalulu e le squalifiche dei diffidati Savona e Thuram: “Si aggiunge a questa sfortuna, lo accettiamo come fatto finora. Ma noi ci siamo. Abbiamo dimostrato che ci siamo”.

Verso Juventus-Udinese con diverse assenze: da Lucca a Kalulu

Il pari contro la Lazio ha quindi portato in dote ulteriori problemi alla Juve che perde in un colpo solo Kalulu, Thuram e Savona senza dimenticare il fatto che andranno valutate le condizioni di Alberto Costa uscito nel finale.

Oltre ai lungodegenti Bremer, Cabal e Milik, saranno out anche Kelly e Cambiaso che hanno terminato in anticipo la stagione. Le cose però non vanno troppo meglio in casa Udinese, prossimo avversario della Juve, che oggi ha incassato brutte notizie dalla gara interna persa contro il Monza già retrocesso.

Oltre alla beffa del ko i friulani si ritroveranno anche con l’indisponibilità di Lorenzo Lucca, che in gol contro i brianzoli è stato però ammonito nelle fasi finali della partita.

Essendo già diffidato, il bomber bianconero sarà costretto saltare la prossima gara, esattamente come Arthur Atta, che pure ha incassato un giallo pesante che gli costerà la trasferta in terra torinese.