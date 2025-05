A Napoli il sogno è doppio: l’annuncio prima della sfida al Genoa

Il doppio sogno degli azzurri: dallo Scudetto al grande colpo, con il talento belga sotto il Vesuvio. Ecco le dichiarazioni

Pochi minuti e il Napoli di Antonio Conte scenderà in campo al Maradona, per sfida il Genoa di Vieira. Lo farà sapendo della vittoria dell’Inter a Torino, contro i Granata. I nerazzurri così hanno momentaneamente acciuffato gli azzurri in testa alla classifica.

Tutto, però, come è ampiamente noto, è nelle mani di Lobotka e compagni. Servono due vittorie e un pareggio ai partenopei per avere la matematica certezza di conquistare lo Scudetto. Di certo l’Inter non mollerà fino alla fine: “Lo abbiamo detto più volte: l’Inter è più attrezzata per più competizioni – afferma Giovanni Manna ai microfoni di Dazn -. Facciamo i complimenti a loro per la finale e gli facciamo un grande in bocca al lupo. Loro stasera hanno vinto, ma dipende tutto da noi”.

Un concetto chiaro, che i calciatori così come Antonio Conte sanno benissimo. Ora tutto il Napoli ci crede per davvero: “Ho sempre creduto che questo gruppo con questi valori potesse arrivare a fare fastidio fino alla fine. Però siamo orgogliosi, quello che hanno fatto i ragazzi e il mister è incredibile. L’atmosfera a Napoli è super, c’è consapevolezza e vogliamo rendere i tifosi ancora più orgogliosi”.

Colpo de Bruyne, le parole di Manna prima di Napoli-Genoa: “Adesso è assurdo”

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, arriva la domanda sul mercato. Le attenzioni si spostano così sul grande colpo.

A Napoli, oltre allo Scudetto, si sogna pure Kevin De Bruyne: “È normale che si è sempre focalizzati sul mercato, ma in questo momento parlare di mercato è assurdo e sminuirebbe il lavoro dei ragazzi. Non mi sembra corretto. Stiamo lavorando e stiamo comunque attenti”. Nessuna conferma da parte di Giovanni Manna, ma allo stesso tempo nessuna smentita. A Napoli si può sognare per davvero.

Il Napoli con il ritorno in Champions League vuole fare le cose in grande e regalare giocatori importanti ad Antonio Conte. Così, d’altronde, si convince il tecnico a rimanere sotto il Vesuvio. De Bruyne, però, non è l’unico grande giocatore sul taccuino di Giovanna Manna e Aurelio de Laurentiis. Gli azzurri, infatti, stanno pensando seriamente anche a Jonathan David.