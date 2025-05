Problema muscolare durante la semifinale: la sua stagione finisce qui

Decisivo l’infortunio al ritorno: deve fermarsi ancora dopo una stagione a dir poco maledetta e rischia oltre un mese di stop

Con l’ultima tre giorni europea si sono definite le tre finali delle competizioni europee per club. In Champions League saranno PSG e Inter a sfidarsi dopo aver eliminato rispettivamente Arsenal e Barcellona dando vita ad alcune delle partite più belle degli ultimi anni, soprattutto le sfide tra Inzaghi e Flick. A Monaco di Baviera mancano tre settimane e l’attesa crescerà ogni giorni di più.

In Europa League ci sarà il suggestivo derby inglese tra Manchester United e Tottenham che hanno fatto fuori Athletic e Bodo/Glimt. A Bilbao si sfidano Londra e Manchester, da sempre città molto rivali in termini calcistici. In questo caso una delle due potrà salvare la stagione qualificandosi per la prossima Champions League, l’altra invece sprofonderà definitivamente. Entrambe, infatti, in campionato da settimane non hanno più obiettivi e hanno mollato il campionato come dimostrano il 15esimo e 16esimo posto in Premier, sotto i 40 punti.

In Conference la Fiorentina ha mancato la terza finale consecutiva uscendo con il Betis: prima la rimonta, poi la doccia fredda ai supplementari e il 2-2 finale che ha qualificato gli spagnoli per la finale di Breslavia contro il Chelsea. Tutte quante hanno cominciato la preparazione all’appuntamento più importante della stagione, sperando di non perdere pezzi come è appena capitato allo stesso Betis.

Bellerin, altro infortunio: stagione praticamente finita e addio finale

Entrato nel finale della partita contro la Fiorentina di giovedì e costretto poco dopo al cambio, durante i supplementari, Hector Bellerin si è fermato nuovamente. Come riporta il sito ufficiale del Betis, gli esami effettuati hanno evidenziato una “lesione moderata alla parte centrale e inferiore del bicipite femorale destro. Il suo ritorno ad allenarsi a pieno ritmo dipenderà dall’evoluzione dell’infortunio”.

Sostanzialmente, rivederlo in campo il 28 maggio per il match col Chelsea sembra complicatissimo, soprattutto considerando la stagione vissuta dall’ex terzino di Arsenal e Barcellona. Bellerin è stato falcidiato dai problemi fisici, è stato fuori praticamente 4 mesi e quando è stato disponibile ha trovato pochissima continuità. Nelle ultime settimane stava rimettendo minuti nelle gambe, ma ora è arrivato il nuovo stop. La finale col Chelsea è un miraggio, anzi in Spagna riportano che la sua stagione potrebbe seriamente essere finita qui e lo stop potrebbe prolungarsi addirittura tra le 4 e le 6 settimane.