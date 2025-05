PAGELLE E TABELLINO LAZIO-JUVENTUS 1-1: Kalulu perde la testa, Kolo e Vecino rapaci

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

La Juventus si fa raggiungere all’Olimpico dal gol di Matias Vecino nel recupero che pareggia la rete di Kolo Muani all’inizio del secondo tempo. Un pareggio che serve a poco a entrambe le squadre, con la Roma che ha ora una grande possibilità.

Pagelle Lazio-Juventus 1-1

Lazio

Mandas 5,5

Marusic 5,5. Dal 64′ Lazzari 5

Gila 6

Romagnoli 5,5

Pellegrini 5

Guendouzi 6

Rovella 5,5. TOP Dal 64′ Vecino 6,5

Isaksen 5,5. Dal 53′ Pedro 6,5

FLOP Dele-Bashiru 4,5. Dal 53′ Dia 5,5

Zaccagni 6

Castellanos 5,5

All.: Baroni 5,5

Vecino si prende la palma di migliore in campo inevitabilmente, entra e si butta continuamente in area non prendendo magari la porta ma facendosi sentire parecchio. Alla fine la mossa di Baroni paga, è il solito rapace. In tanti invece male, da Dele-Bashiru a Pellegrini, Marusic e Lazzari. Il nigeriano perde praticamente tutti i duelli.

Juventus

Di Gregorio 6

Savona 5

Veiga 6,5

Kalulu 4,5

Weah 6

Locatelli 5,5

Thuram 5,5

McKennie 6

Alberto Costa 5,5. Dal 79′ Douglas Luiz sv

N. Gonzalez 5. Dal 45′ Conceicao 5,5

TOP Kolo Muani 6,5. Dal 76′ Adzic sv

All.: Tudor 6

La Juve non gioca bene, trova la rete sfruttando un’uscita a vuoto della Lazio e il bell’assist di McKennie, con Kolo Muani molto ben presente in area. Menzione anche per Veiga mentre Nico Gonzalez out per scelta tecnica, Kalulu invece paga una grossa ingenuità rovinando una buona partita.

Tabellino Lazio-Juventus 1-1

Marcatori: 51′ Kolo Muani (J), 90’+5 Vecino (L)

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic (64′ Lazzari), Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella (64′ Vecino); Isaksen (53′ Pedro), Dele-Bashiru (53′ Dia), Zaccagni; Castellanos.

A disp.: Provedel, Furlanetto, Provstgaard, Tavares, Basic, Belahyane, Ibrahimovic, Tchaouna, Noslin.

All.: Baroni.

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie, Alberto Costa (79′ Douglas Luiz); N. Gonzalez (45′ Conceicao), Kolo Muani (76′ Adzic).

A disp. Perin, Pinsoglio, Gatti, Rouhi, Douglas Luiz, Vlahovic, Mbangula.

All.: Tudor.

Ammoniti: Thuram (J), Savona (J), Locatelli (J), Castellanos (L), Pellegrini (L), Zaccagni (L)

Espulsi: 59′ Kalulu (J)

All’Olimpico questa sera quasi 60mila spettatori, oltre 20mila di questi di fede juventina, con una bellissima coreografia da parte dei tifosi biancocelesti nel prepartita con scritto ‘Honor’.