Nico Paz inventa e il Como centra la sesta vittoria consecutiva

Caqueret, Strefezza e Cutrone firmano la rimonta della squadra di Fabregas sul Cagliari, ko per la quarta volta nelle ultime cinque partite

Il Como è inarrestabile. Col Cagliari sesta vittoria consecutiva per la squadra di Fabregas, anche oggi bella e concreta. E con grande carattere, perché il successo sui sardi di Nicola è arrivato in rimonta, dopo lo svantaggio firmato da Adopo intorno al ventesimo minuto.

Con qualità e un Nico Paz sontuoso (7 assist stagionali), i padroni di casa centrano l’ennesimo successo di questa annata che si sta concludendo come meglio non si poteva. Caqueret realizza il pari a cinque dallo scadere del primo tempo, nel secondo di recupero la rimonta è già completata con il pregevole sigillo di Strefezza servito dal talento di proprietà del Real Madrid.

A poco più di dieci dal termine, Nico Paz serve un pallone d’oro nello spazio a Cutrone, il quale in pieno stile Pippo Inzaghi si muove bene sul filo del fuorigioco – il check del Var convaliderà la marcatura annullata – siglando il definitivo 3-1 e la rete numero 31 col Como nel giorno della 100esima presenze con la maglia lariana.

Tabellino Como-Cagliari 3-1

MARCATORI: 22′ Adopo (CA), 40′ Caqueret, 47′ Strefezza, 78′ Cutrone (C)

Il Como sale in classifica a quota 48 punti, blindando il decimo posto con una partita in più rispetto a Torino e Udinese impegnati domani rispettivamente contro Inter e Monza. Per il Cagliari quarta sconfitta nelle ultime cinque gare, ma la salvezza resta a un passo.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 77; Inter 74; Atalanta 68; Juventus, Lazio e Roma 63; Bologna* 62, Milan* 60; Fiorentina 59; Como* 48, Torino e Udinese 44; Genoa 39; Cagliari* 33; Verona e Parma 32; Lecce 27; Venezia 26; Empoli 25; Monza 15.

*una partita in più

PROSSIME PARTITE COMO E CAGLIARI

Cagliari-Venezia, 18 maggio ore 15

Verona-Como, 18 maggio ore 15