Milan, Allegri nuovo allenatore: primo regalo dal Chelsea

Il Milan può puntare seriamente su Massimiliano Allegri per la panchina e salutarsi con Sergio Conceicao ed in tal senso il primo regalo può seriamente arrivare dal Chelsea, rappresentando un innesto davvero di alto profilo.

Sergio Conceicao, dopo un lungo periodo di continuo affanno e di profonda difficoltà, sembra aver trovato la quadra per la sua squadra. Che ora viaggia con una media davvero importante ed interessante e che, dopo la Supercoppa italiana, vuole regalarsi anche la Coppa Italia. Il primo atto, in tal senso, di questa doppia sfida con il Bologna tra Serie A e coppa nazionale fa ben sperare, dal momento che il Milan ha avuto la meglio per 3-1. Ma in Coppa tutto cambierà verosimilmente e per questo non ci si deve far trascinare dall’entusiasmo.

A quanto pare, però, nonostante quanto detto fino a questo momento, la posizione di Conceicao, a prescindere da quel che accadrà nel finale di questa stagione, non è particolarmente stabile ed il Milan vorrebbe cambiare allenatore, secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera. Troppo incerto il rendimento sin dal suo arrivo, con la squadra che ha alternato alti molto interessanti e tracolli improvvisi ed inaspettati. In tal senso, attenzione alla candidatura di Massimiliano Allegri, che resta una delle più accreditate e credibili in senso assoluto.

Allegri in panchina, il Milan guarda ancora in casa Chelsea

Ovviamente si tratta, parlando di Allegri, di una delle possibilità più concrete, ma non è certo l’unica. Molto dipenderà, in tal senso, dalla tanto agognata scelta del nuovo direttore sportivo da parte del Milan. In tal senso, però, stando a quanto raccontato da TuttoJuve.com, il Milan si starebbe muovendo con interesse, proprio insieme ai bianconeri della Juventus, sulle tracce di Christopher Nkunku, calciatore dal potenziale enorme in forza al Chelsea, club nel quale sta giocando pochissimo e che vorrebbe lasciare.

Come raccontato da Florian Plattenberg, esperto di calciomercato internazionale, Nkunku avrebbe chiesto la cessione al Chelsea dal momento che è stufo della situazione che si è venuta a creare attorno a lui e per questo motivo si tratta di una occasione che, a quanto pare, il Milan vuole provare a cogliere. Nonostante lo scarso impiego avuto fino a questo momento in quel di Londra, la valutazione che fa di lui il Chelsea è davvero molto alta.

A quanto pare serviranno circa 40 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’ex Lipsia, che può agire da prima punta, da trequartista ed anche da ala sinistra. Sarebbe un profilo dunque perfetto quello di Nkunku per completare la linea offensiva del Milan. Con il futuro di Santiago Gimenez che potrebbe essere cambiato dopo la partita di ieri contro il Bologna.