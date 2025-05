Gimenez entra e cambia tutto: il Milan ribalta il Bologna

Doppietta per il messicano subentrando dalla panchina: i rossoneri rimontano e superano 3-1 i rossoblù nel primo del doppio confronto in vista della finale di Coppa Italia

Un primo tempo anonimo e una ripresa decisamente più vivace, per quello che sarà un antipasto in vista di mercoledì. Per il Milan è arrivata l’ennesima rimonta. Per il Bologna una sconfitta che rischia di pesare tanto in ottica Champions League.

E paradossalmente la vittoria rilancia i rossoneri e li riavvicina alla zona Europa, visto che, per il momento, superano la Fiorentina e accorciano in maniera importante proprio sulla squadra di Vincenzo Italiano con il 3-1 di San Siro. Dopo un primo tempo decisamente anonimo, con solo una conclusione di Orsolini, che finisce però in tribuna, da segnalare, nella ripresa invece le cose cambiano.

Orsolini apre le marcature con un gran sinistro dal limite dell’area. I rossoneri sembrano in difficoltà, ma con i cambi Conceicao ribalta la gara. Gli ingressi di Gimenez e Chukwueze cambiano le carte in tavola e il Milan trova l’ennesima rimonta. Il nigeriano, imbeccato sulla sinistra, trova impreparata la difesa rossoblù. Il suo cross in mezzo finisce a Pulisic che offre a Gimenez. Il messicano fredda Skorupski sotto le gambe e firma il pari. Sei minuti dopo Pulisic trova il raddoppio. Joao Felix calcia, la palla resta in area e lo statunitense supera il portiere avversario con un rigore in movimento.

Milan-Bologna 3-1: tabellino e classifica

Il terzo gol arriva in pieno recupero, ancora sull’asse Chukwueze-Gimenez. Il nigeriano si fa tutta la corsia di destra, si accentra e pesca il numero 7 che, una volta saltato De Silvestri, firma la sua prima doppietta in Serie A con la maglia del Milan.

Ora resterà da vedere quelli che saranno gli strascichi che questa gara lascerà anche in ottica finale di Coppa Italia, in programma a Roma tra cinque giorni. Nel frattempo il Bologna frena bruscamente in ottica Champions, mentre il Milan torna prepotentemente in corsa anche per un posto in Europa League.

Milan-Bologna 3-1

Marcatori: Orsolini (B), Gimenez (M), Pulisic (M)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 77; Inter 74; Atalanta 68; Juventus, Lazio e Roma 63; Bologna* 62, Milan* 60; Fiorentina 59; Como 45, Torino e Udinese 44; Genoa 39; Cagliari 33; Verona e Parma 32; Lecce 27; Venezia 26; Empoli 25; Monza 15.

*una partita in più