Inter, operazione svecchiamento: resta solo Sommer

In casa della Beneamata, tanti movimenti in vista, in entrata e in uscita: conferma per l’estremo difensore svizzero, partenza decisa per molti suoi compagni

L’esperienza, nel calcio, può a volte fare la differenza e prevalere su energia e forza della gioventù. Lo ha testimoniato l’Inter, che ha battuto i giovani fenomeni del Barcellona e si è guadagnata l’accesso alla finale di Champions League.

Per i nerazzurri, ci sarà da compiere un’altra impresa simile al cospetto del Psg, a Monaco di Baviera, il 31 maggio, se si vorrà alzare la coppa. Inzaghi farà affidamento sul suo gruppo storico, quello che lo ha portato fino a qui e che proverà a suggellare un percorso di altissimo livello con il trionfo europeo. Dopodiché, però, sarà l’ora di scelte difficili ma necessarie.

L’età media dell’Inter è molto elevata, occorre un ringiovanimento per la prossima stagione per rimanere in alto, immettendo forze fresche. Tuttavia, c’è qualcuno della vecchia guardia che potrebbe rimanere. Sommer si è guadagnato la conferma a furor di popolo, anche grazie alle sue parate miracolose contro il Barcellona.

Inter, ciclo finito: da Acerbi a Mkhitaryan, è ora di cambiare

Il portiere svizzero è stato il più votato nel sondaggio indetto da Calciomercato.it, in cui abbiamo chiesto ai nostri utenti quale tra i volti più esperti andrebbe tenuto anche nella prossima stagione.

Per lui, il 44,8% delle preferenze, nettamente più di tutti gli altri. Molti meno i voti raccolti dagli altri giocatori proposti nel sondaggio, a dimostrazione che per loro il ciclo sembra davvero concluso e arrivato al capolinea.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! L’#Inter deve svecchiare la rosa: tra questi giocatori esperti, chi terreste in squadra anche per la prossima stagione a prescindere dall’attuale accordo contrattuale? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 9, 2025

Acerbi, altro eroe della semifinale, ha raccolto solo il 24,1% dei voti. Ancora inferiore il dato relativo a de Vrij e Mkhitaryan (rispettivamente, il 17,2% e il 13,8%).