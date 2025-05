Gol pesantissimo di Anjorin, l’Empoli ritorna al successo: Parma KO nel finale

Grazie alla rete messa a segno dal suo jolly offensivo, i toscani riescono a regolare i ducali centrando tre punti molto importanti: al ‘Castellani’ termina 2-1

Partita pazza al Castellani che, alla fine, premia l’Empoli, capace di reagire al momentaneo pareggio di Djuric trovando la rete del controsorpasso al minuto 86 con Anjorin. Ad aprire le danze era stata la rete di Fazzini all’undicesimo minuto.

Grazie al sigillo del tuttocampista italiano i padroni di casa sembravano padroni del gioco e dell’inerzia dell’incontro. Anche perché, dopo l’iniziale 1-0, l’Empoli aveva continuato a premere sull’acceleratore rendendosi minaccioso dalle parti di Suzuki in diverse circostanze. Dopo aver sfiorato il gol del pareggio con Pellegrini, i ducali restano anche in 10 a causa dell’ingenuità di Valenti. Quella che sembra configurarsi come la sliding door dell’incontro, però, non tramortisce gli uomini di Chivu che in qualche modo riescono a rimanere agganciati alla partita.

Nella ripresa l’Empoli non riesce a chiudere l’incontro e il Parma ne approfitta: sugli sviluppi di un calcio da fermo Djuric è il più lesto di tutti e deposita in rete la palla del pareggio. Quando tutto lascia presagire che il match sia ormai incanalato, però, con un vero e proprio guizzo Anjorin riesce ad eludere l’intervento della retroguardia del Parma mettendo la sua firma su un successo importantissimo per l’Empoli che ritorna a centrare i tre punti sei mesi dopo l’ultima volta.

EMPOLI-PARMA 2-1: 11′ Fazzini, Djuric 73′, Anjorin 86′

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 77; Inter 74; Atalanta 68; Juventus* e Lazio 64, Roma 63; Bologna* 62, Milan* 60; Fiorentina 59; Como* 48, Torino e Udinese 44; Genoa 39; Cagliari* 33; Verona e Parma* 32; Empoli 28* Lecce 27; Venezia; Monza 15.

*una partita in più