DIRETTA Serie A, Empoli-Parma 0-0: partiti! – LIVE

Si chiude il sabato della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A con una sfida decisiva in chiave salvezza

Terzo e ultimo appuntamento in programma per questo sabato, valido per la trentaseiesima giornata del massimo campionato italiano: in ballo la permanenza in Serie A.

L’Empoli padrone di casa, guidato in panchina da Roberto D’Aversa, si presenta a questo importante appuntamento dopo la sconfitta interna patita contro la Lazio di Marco Baroni nel turno precedente: decisiva la rete ad inizio partita di Dia per i biancocelesti. I toscani, penultimi in classifica, non vincono dall’8 dicembre dello scorso anno quando batterono il Verona di Paolo Zanetti a domicilio.

Di contro, il Parma dell’allenatore Cristian Chivu ha visto interrotta la serie positiva contro il Como già matematicamente salvo di Cesc Fabregas: 1-0 il risultato del ‘Tardini’, gol di Gabriel Strefezza. Le due squadre sono divise da sette punti in graduatoria, quella di oggi è una vera e propria ultima spiaggia per gli azzurri del presidente Corsi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Carlo Castellani-Computer Gross Arena’ di Empoli.

FORMAZIONI UFFICIALI EMPOLI-PARMA

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci , Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. All. D’Aversa

PARMA (3-4-2-1): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut, Sohm, Keita, Valeri; Bonny, Ondrejka; Pellegrino.. All. Chivu

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 77; Inter 74; Atalanta 68; Juventus* e Lazio 64, Roma 63; Bologna* 62, Milan* 60; Fiorentina 59; Como* 48, Torino e Udinese 44; Genoa 39; Cagliari* 33; Verona e Parma 32; Lecce 27; Venezia 26; Empoli 25; Monza 15.

*una partita in più

ARBITRO: Michael Fabbri (Sezione Ravenna)

PROSSIME PARTITE

Monza-Empoli, 18 maggio ore 15

Parma-Napoli, 18 maggio ore 15