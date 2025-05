DIRETTA Serie A, Como-Cagliari | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo l’anticipo del venerdì, torna in campo la Serie A col primo dei tre appuntamenti in programma questo sabato

Si apre il sabato della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, la terzultima, con una sfida che significa molto, soprattutto per la squadra che gioca in trasferta.

Il Como dell’allenatore Cesc Fabregas è, infatti, già matematicamente salvo, ma non vuole fare sconti a nessuno, come già dimostrato sabato scorso con la vittoria per 1-0, grazie al gol di Gabriel Strefezza, in casa del Parma di Cristian Chivu. E in queste ultime partite vorranno dimostrare ancora di più il loro valore e incamerare più punti possibili.

Di contro, il Cagliari guidato in panchina da Davide Nicola è vicinissimo a raggiungere l’obiettivo salvezza, ma la sconfitta interna contro l’Udinese di Kosta Runjaic della scorsa giornata ha provocato un po’ di allarme in casa rossoblu. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ di Como.

FORMAZIONI UFFICIALI COMO-CAGLIARI

COMO (4-3-2-1): Reina; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha, Perrone; Paz, Strefezza; Douvikas. All. Fabregas

CAGLIARI (3-4-1-2): Caprile; Zappa, Palomino, Obert; Zortea, Makoumbou, Adopo, Augello; Viola; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 77; Inter 74; Atalanta 68; Juventus, Lazio e Roma 63; Bologna* 62, Milan* 60; Fiorentina 59; Como 45, Torino e Udinese 44; Genoa 39; Cagliari 33; Verona e Parma 32; Lecce 27; Venezia 26; Empoli 25; Monza 15.

*una partita in più

ARBITRO: Francesco Fourneau

PROSSIME PARTITE

Cagliari-Venezia, 18 maggio ore 15

Verona-Como, 18 maggio ore 15