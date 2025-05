DIRETTA | Conte: “Tifosi del Napoli maturi. Neres in panchina”

Le parole di Antonio Conte alla vigilia del match valido per il 36° turno di Serie A Enilive: segui l’evento in diretta testuale

Il Napoli si presenta al match contro il Genoa con il vantaggio di +3 punti sull’Inter, ormai agli sgoccioli di questo campionato. La sfida è delicata e gli azzurri hanno diverse incognite da definire sulla formazione e sulle convocazioni.

Lobotka sta facendo di tutto per tornare convocabile per il match di domenica contro i rossoblù. Il centrocampista è vittima di una distorsione alla caviglia. Neres, invece, sta cercando di anticipare i tempi del recupero dal problema muscolare. E ancora, Buongiorno lavora in vista dell’ultima gara di campionato.

La parola d’ordine per le ultime partite: “A giugno dissi “Amma faticà”. Dobbiamo finire il lavoro in modo serio, come fatto fino ad adesso”.

Sulle emozioni che ha capito da questa città: “In queste ultime settimane sono stato più a casa, ma devo dire che il tifoso sogna ma sto trovando molta maturità. La gente dice grazie, significa che il lavoro che stiamo facendo è apprezzato. E’ la massima soddisfazione che possiamo avere io e i calciatori”

Sugli infortunati: “Lobotka è rientrato in gruppo ieri, si è allenato anche oggi. Abbiamo ancora domattina per il test di rifinitura e prenderemo la miglior decisione possibile. Lobotka è importante per i nostri ingranaggi, ha esperienza. Non vorrei farne a meno. Neres è tornato ad allenarsi con noi. Penso che possa essere convocato e andare in panchina. Buongiorno è ancora fermo, non ha ripreso a fare attività. Aspettiamo, la prossima settimana potrebbe iniziare a lavorare. C’è più difficoltà. Anche Juan Jesus muore dalla voglia di recuperare. Lui dice che è pronto, ma i medici ci frenano. Apprezzo la sua voglia”.

Sul futuro e se i tifosi chiedono cosa farà dopo questa stagione: “Il tifoso in questo momento non mi chiede se resto o meno. Oltre a dire grazie, il tifoso mi dice di vincere lo Scudetto. La mia risposta è sempre che ci proveremo con tutte le nostre forze. Tutto il resto è noia”

Sulla pressione: “La pressione a prescindere e dovremmo indirizzarla perché sia positiva. Penso che le prossime due partite le giocheremo in contemporanea e sia anche molto meglio. Sappiamo che non cambierà nulla da quello che accadrà in Torino-Inter. Il Genoa ha reso difficile la vita a tanti. Ha disputato un’ottima partita contro il Milan. Verrà a Napoli a giocarsi la gara”