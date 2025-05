Dalla Juve al Manchester United: il via libera è già arrivato

Le ultime sul futuro del calciatore destinato a lasciare i bianconeri. C’è la Premier League e i Red Devils nel suo destino: il punto della situazione

L’asse Italia-Inghilterra è pronto a scaldarsi ancora una volta. Il Manchester United ormai da anni osserva con interesse la Serie A, con l’obiettivo di portare in Premier League alcuni dei giocatori migliori che riescono a mettersi in mostra nel nostro campionato.

E’ successo lo scorso anno con l’acquisto di Joshua Zirzkee dal Bologna per una quarantina di milioni di euro, ma in passato era accaduto con Amad Diallo e Rasmus Hojlund, entrambi presi dall’Atalanta.

Sia il danese, arrivato dai bergamaschi, che l’olandese dai rossoblu, non hanno però convinto fino in fondo e l’idea di prendere un nuovo attaccante è ancora viva. Così attenzione alla possibilità, che sia Kolo Muani a trasferirsi ai Red Devils. Il centravanti francese ha iniziato bene in bianconero, prima di vivere un periodo complicato, che lo ha portato in panchina con l’arrivo di Igor Tudor.

Rebus attacco, la lista è davvero lunga: non solo Muani

Proprio il croato, con l’addio di Thiago Motta, sembra aver allontanato quasi definitivamente il giocatore dalla Juventus.

Muani, dunque, è pronto a far ritorno a Parigi, ma sarà solo di passaggio e il Manchester United può diventare un’idea concreta, soprattutto se non dovessero andar in porto gli obiettivi principali dei Red Devils. A scriverne è GivemeSport.com.

Osimhen e Delap sono, invece, i nomi in cima alla lista della spesa, ma il prezzo non convince i Red Devils che sono pronti a puntare su altri profili. Di certo si proveranno a mettere le mani su Cunha, dei Wolves, che può giocare da prima punta. L’obiettivo è così affiancargli un altro attaccante. Il portale, nello stilare un elenco dei giocatori che piacciono ad Amorim, nomina dunque Kolo Muani, ma non è l’unico.

Attenzione così a Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, oltre a Patrik Schick del Bayer Leverkusen. Guardando sempre in Germania, piace Hugo Ekitike dell’Eintracht Francoforte, che ha segnato 22 gol e fornito 10 assist. Non compare sulla lista, invece, il nome di Dusan Vlahovic, altro calciatore pronto a salutare la Juventus. Non c’è, infine, nemmeno quello di Jonathan David. Una notizia quest’ultima che può far piacere alle squadre italiane