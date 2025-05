Caos sugli spalti e partita interrotta: è successo di tutto

Ha sicuramente fatto scalpore l’episodio consumatosi qualche minuto fa: la decisione non è tardata ad arrivare

Il week-end di calcio ormai entrato nel vivo sta continuando a far parlare di sé non solo per i contenuti tecnici messi in mostra all’interno del perimetro di gioco. Quanto successo in Ligue 1 nel corso di Le Havre-Marsiglia – ad esempio – ne è una testimonianza piuttosto tangibile.

Il match è stato infatti interrotto per oltre 25 minuti dopo che la compagine di De Zerbi era riuscita a trovare il gol del vantaggio grazie ad Amine Gouiri al 56′. Omaggiato dalla tifoseria ospite, l’esultanza seguita alla rete dei provenzali ha però scatenato un certo fermento tra gli spalti dello Stade Océane. Come riferito da Ouest France, che prende come riferimento il resoconto fatto da DAZN, alcuni sostenitori del Le Havre hanno fatto capolino nello spicchio riservato ai supporters del Marsiglia, provocando una palpabile agitazione tra la folla. In particolare alcuni spettatori si sono rifugiati in campo per allontanarsi dalla zona calda, chiamando ovviamente in causa gli steward.

Le Havre-Marsiglia, scontri e partita interrotta: tutti i dettagli

Al cospetto di una situazione che non accennava a placarsi, l’arbitro dell’incontro – il signor Delajod – ha dunque ordinato ai calciatori e a tutti i membri delle due panchine di ritornare negli spogliatoi. Lasso di tempo durante il quale alcuni tifosi del Le Havre, facendosi chiaramente interpreti della posizione del club, hanno invitato tutto lo stadio a stemperare gli animi per evitare che la situazione degenerasse.

Oltre all’invito ai supporters del Marsiglia di ‘restare seduti ai loro posti’, è stato diffuso un annuncio attraverso cui veniva chiesto ai tifosi del Le Havre di porre fine a qualsiasi tipo di atteggiamento prevaricatorio. Interrotta per quasi mezz’ora, la ripresa della sfida era stata inizialmente programmata per le 22.45 prima che ulteriori scontri ne ritardassero il re-start di ulteriori 5 minuti.

A corollario di una situazione assolutamente surreale, il Marsiglia ha comunque richiesto la presenza di agenti di polizia – nella parte superiore e inferiore delle tribune – in maniera tale da garantire per quanto possibile l’ordine pubblico. La gara è dunque regolarmente ripresa, ma la tensione resta assolutamente palpabile.

Aggiornamento 23.35 – La sfida si è chiusa sul risultati di 1-3 per il Marsiglia: al gol di Guiri ha risposto Soumaré prima che Greenwoord riportasse in vantaggio il Le Havre. A mettere il punto esclamativo sul successo degli uomini di De Zerbi è stato poi il ‘solito’ Gouiri allo scadere.