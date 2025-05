Bufera Lazio-Juve, Tudor ne perde subito due: “Massa cecchino”

La gara si accende fuori dal campo. Nel mirino la gestione del match da parte dell’arbitro

Partita molto tattica, del resto ci si gioca molto se non tutto quella tra Lazio e Juventus di scena adesso allo stadio ‘Olimpico’ di Roma.

Nel primo tempo nessun grande episodio da segnalare, mentre sui social, in particolare su X tanti tifosi bianconeri si lamentano dell’arbitro Massa per aver, secondo loro, ‘graziato’ un paio di calciatori biancocelesti – Gila e Gundeouzi – ed essere stato eccessivamente severo nei confronti di quelli della Juve.

Nella fattispecie di Khephren Thuram e Savona, ammoniti praticamente subito. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it

2 gialli non dati alla Lazio e stranamente thuram diffidato al primo viene ammonito se non è mafia questa — Simone Bonavoglia (@SimoneBonavogl2) May 10, 2025

Gila non ammonito,Thuram si…poi non dite che non esiste la #MarottaLeague vergognosi… #LazioJuventus — DragonJ (@j_7ragon) May 10, 2025

Thuram invece subito ammonito. Ma se tutto ciò sta bene ai nostri… — Peppe (@giux_sterli) May 10, 2025

Affinché avremo tutti gli arbitri contro (lasciamo che nn giochiamo benissimo) ma il giallo a Thuram vi pregoooo, grande oodio vs di noi #LazioJuventus — Claudia Sani (@cla_sani0521) May 10, 2025

Massa ammonisce giustamente Thuram dopo aver graziato di Laziali — Triglione (@triglione72) May 10, 2025

Continua la tradizione degli arbitraggi favorevoli alla Juventus, Siamo al 21° del 1° tempo ripetuti falli dei laziali ignorati dall’arbitro ma al 1° fallo di Thuram l’ammonizione… ragazzi qui ci vanno le mutande di latta perché sennò ci ingroppano!#LazioJuventus — Mauris955 (@Puppolo5) May 10, 2025

Lazio almeno 5 falli e zero cartellini

Juve un fallo e giallo a Thuram#LazioJuve — ⭐️ STARS A6AIN ⭐️🏆🤍🖤 (@ceschreal92 <ahref=”https://twitter.com/ceschreal92/status/1921242033328443537?ref_src=twsrc%5Etfw”>May 10, 2025

I diffidati erano Savona e Thuram. Ammoniti Savona e Thuram. Massa cecchino#LazioJuve #Jvtblive — Intenditore (@IntenditoreJuve) May 10, 2025

Lazio-Juventus, Thuram e Savona salteranno l’Udinese: anche Weah a rischio squalifica

Sia Thuram che Savona erano diffidati, per questo entrambi salteranno la prossima partita di campionato, la penultima dell’anno, contro l’Udinese.

C’è un terzo giocatore della squadra di Tudor a rischio squalifica. Si tratta di Weah, pure lui diffidato. Il quarto in diffida è Cambiaso, ma il jolly è out per una elongazione del retto femorale della coscia sinistra.