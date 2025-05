Addio Juve senza Champions: la scelta è fatta

Se i bianconeri non dovessero riuscire a conquistare il quarto posto, la partenza appare scritta: decisione ormai presa

Un finale di stagione caldissimo e fondamentale. Tante squadre, pochi punti e, salvo un “suicidio sportivo” dell’Atalanta, un solo posto utile per la prossima Champions League 2025/2026.

Juventus, Roma e Lazio sono pienamente in corsa, ma al momento anche Milan, Fiorentina e Bologna hanno speranze, anche se flebili, di qualificarsi. Tutto dipenderà dalla gara dell’Olimpico al momento in corso, quella tra Lazio e Juventus, sfida fondamentale per le speranze di entrambe le compagini. Si tratta di uno dei tanti scontri diretti da qui alla fine del campionato che risulteranno decisivi per la qualificazione.

Ma nel frattempo in casa Juve si ragiona anche in ottica di una possibile mancata qualificazione alla prossima Champions League e dunque si riflette su chi potrebbe essere il grande sacrificato per il prossimo mercato estivo.

Juve, addio Cambiaso: la scelta è fatta

A tal proposito abbiamo chiesto ai nostri utenti sul nostro canale Telegram chi, secondo loro, dovrebbe essere l’uomo da sacrificare in estate, nel sondaggio che abbiamo proposto.

E la prima opzione scelta è stata Andrea Cambiaso. Il difensore cresciuto nel vivaio del Genoa è stato votato dal 48% dei partecipanti al sondaggio. Per lui si è parlato di un possibile addio a gennaio che poi non si è concretizzato. Tra le squadre maggiormente interessate c’era anche il Manchester City di Pep Guardiola. Vedremo se il club inglese busserà in maniera concreta alle porte dei bianconeri o se magari ci saranno altre società che proveranno a strappare il nazionale azzurro.

Decisamente più indietro, a livello di votazioni, le altre opzioni. Kenan Yildiz è stato scelto dal 24% dei votanti ed è risultato il secondo più votato. Il turco resta un elemento prezioso e certamente è una delle pedine più pregiate in casa bianconera, oltre ad essere uno dei calciatori con il cartellino dal valore più alto. Ancor più indietro ci sono Khephren Thuram, scelto dal 18% dei votanti e Bremer, grande assente nella rosa bianconera per tutta la stagione visto il grave infortunio subito. Il centrale brasiliano è stato votato solo dal 9% dei votanti. Segno di come sia giudicato incedibile dai tifosi.