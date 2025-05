Titolarissimo nerazzurro ko, altra tegola per l’allenatore: è emergenza

Problemi fisici nell’ultima seduta di allenamento, il calciatore mette nei guai il tecnico: come cambiano le scelte per il weekend

Si entra in un fine settimana di campionato denso di sfide appassionanti e che possono scrivere una parte importante del finale di stagione. A 270 minuti dalla fine, sbagliare è vietato per tutti e si va alla ricerca dei punti decisivi per inseguire gli obiettivi per cui si è lottato così a lungo.

Si comincia stasera con Milan-Bologna, antipasto della finale di Coppa Italia di mercoledì e gara che metterà in palio, per i rossoblù, punti pesanti per la corsa Champions. Con lo scontro diretto di domani tra Lazio e Juventus e l’altra sfida altrettanto cruciale tra Atalanta e Roma prevista per lunedì. In mezzo, si corre per lo scudetto, con una domenica ad altissima tensione, tra Torino-Inter e Napoli-Genoa a breve distanza.

Le scelte degli allenatori, al termine di una annata lunga ed estenuante, devono tenere conto, ovviamente, anche delle condizioni fisiche dei giocatori. Un nerazzurro si ferma e mette nei guai la sua squadra, le ultime notizie fanno preoccupare.

Atalanta-Roma, si ferma Lookman: in dubbio per lunedì

Un allarme da tenere in considerazione, quello che giunge da Bergamo, dove l’Atalanta rischia di dover fare a meno di Lookman, nel confronto del monday night contro la Roma.

Il club orobico ha comunicato che il nigeriano non si è allenato in gruppo, avendo riscontrato un’infiammazione al tendine d’Achille della gamba destra. Lavorando per questo motivo a parte nella seduta odierna.

Le sue condizioni andranno dunque valutate attentamente nelle prossime ore. A tre giorni dalla sfida, potrebbe esserci ancora tempo per recuperare l’attaccante, se le cose migliorassero, diversamente Gasperini dovrà studiare come affiancare Retegui in avanti, andando a caccia dei punti che potrebbero permettere ai suoi di blindare il terzo posto.