Subito problemi per il Milan, Conceicao costretto al cambio: la situazione verso la finale

Il calciatore ha dovuto abbandonare il terreno di gioco al 14esimo minuto: il tecnico portoghese è stato obbligato ad effettuare la prima sostituzione

Sergio Conceicao è stato costretto al primo cambio al quattordicesimo minuto di gioco di Milan-Bologna. Il calciatore è andato subito out.

A lasciare il campo è stato Fikayo Tomori dopo un colpo alla testa. Il difensore inglese ha provato a stringere i denti, ma dopo qualche minuto si è accasciato per terra, chiedendo la sostituzione. Al suo posto così il tecnico portoghese si è affidato a Malick Thiaw. Sulle condizioni dell’ex Chelsea ne sapremo sicuramente di più al termine della partita, ma in vista della finale non sembrano esserci particolari problemi.

Con il passaggio alla difesa a tre, Fikayo Tomori è diventato, di fatto, uno dei titolarissimi del pacchetto arretrato, ricoprendo il ruolo di braccetto di destra, con Matteo Gabbia al centro e Pavlovic a sinistra.

Stasera nonostante la partita abbia poco da offrire al Milan, Sergio Conceicao ha deciso di affidarsi all’undici tipo. Gli unici assenti, infatti, sono Rafa Leao, per squalifica, e Youssouf Fofana, out per un problema al piede, che non dovrebbe creargli problemi in vista della finale.

Milan-Bologna, paradosso a San Siro: niente turnover per il Diavolo

Come detto, dunque, Sergio Conceicao ha deciso di affidarsi al suo miglior undici. Fatta eccezione del centrocampista francese e dell’attaccante, portoghese, che sono stati sostituiti da Ruben Loftus-Cheek e João Félix.

Sulla linea di centrocampo, così, oltre all’inglese ecco Theo Hernandez, Tijjani Reijnders e Alex Jimenez. In avanti insieme all’ex Chelsea, Christian Pulisic e Luka Jovic.

Nel Bologna, invece, sono diversi i titolari out: oltre ai già annunciato Ndoye e Odegaard, Vincenzo Italiano ha deciso di concedere un turno di riposo a Lucumi e Miranda in difesa, mandando in campo Erlic e Lykogiannis. A centrocampo è rimasto fuori Lewis Ferguson, con l’ex Tommaso Pobega titolare insieme a Nikola Moro e Remo Freuler.

In avanti, invece, è partito dal primo minuto Riccardo Orsolini. Insieme all’esterno italiano, il tecnico rossoblu si è affidato a Benjamin Dominguez e Thijs Dallinga. Fuori Nicolò Cambiaghi e Santiago Castro. Va detto che l’attaccante argentino è ormai da qualche partita che non viene schierato titolare per via di una condizione precaria. La speranza è di averlo al massimo per il 14 maggio