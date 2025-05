Serie A: incontro e firma, Baroni in panchina

Il tecnico della Lazio continua ad essere molto apprezzato. E ci sono degli aggiornamenti molto importanti sul suo futuro in ottica prossima stagione

Nonostante un finale di stagione in calando, il lavoro di Baroni alla Lazio continua ad essere molto apprezzato. Il tecnico ha dimostrato le sue qualità e quanto fatto in Europa League è la conferma di quanto detto. Naturalmente ora il suo futuro è al centro di diverse voci e indiscrezioni. La sua conferma con la maglia biancoceleste non è assolutamente certa considerate le difficoltà avute nell’ultimo periodo.

Secondo le informazioni dell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il futuro di Baroni è praticamente deciso. Il tecnico è pronto nei prossimi giorni ad incontrare un club per firmare. Al momento siamo nel campo delle indiscrezioni. Fino a quando non c’è l’accordo, tutto può succedere. Ma di certo la notizia del summit rappresenta la volontà delle parti a trovare una sorta di accordo per iniziare questa nuova avventura.

Serie A: Baroni in panchina, i dettagli

Baroni è un tecnico da tempo molto apprezzato in Serie A. Il lavoro fatto in questi ultimi anni non è assolutamente passato inosservato tanto che si è parlato anche di un possibile ritorno alla Juventus. Ora ci sono degli aggiornamenti importanti in ottica futura e il tecnico è pronto a firmare un nuovo contratto.

Stando alle indiscrezioni, la Lazio ha intenzione di rinnovare con Baroni. Nonostante dei risultati non positivi, i biancocelesti hanno intenzione di proseguire con il tecnico un progetto che ha dato dei risultati importanti soprattutto nella prima parte. Ora l’obiettivo è quello di andare a rinforzare la rosa e consentire al tecnico di avere dei giocatori per arrivare alla prossima Champions League. L’incontro è comunque fondamentale per fare un punto della situazione e capire se ci sono le condizioni per continuare insieme oppure magari separarsi.

La volontà della Lazio è molto chiara: ovvero quella di proseguire con Baroni. Ma il matrimonio si fa in due e quindi bisognerà capire se il tecnico deciderà di continuare con i biancocelesti. Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.

La Lazio continuerà con Baroni

La Lazio è pronta a rinnovare il contratto a Baroni nella speranza che si possa arrivare a traguardi importanti insieme. Naturalmente la palla poi sarà in mano al tecnico.

Toccherà a lui risolvere tutti gli ultimi dubbi e decidere se il matrimonio tra la Lazio e Baroni potrà continuare oppure dovrà interrompersi al termine della stagione.