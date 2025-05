Osimhen-Juventus, svolta inattesa: maxi offerta, cifre e dettagli

La Juventus si fionda con decisione su Victor Osimhen, bomber ancora di proprietà del Napoli ma in prestito al Galatasaray e prepara una maxi offerta. Cifre e dettagli di questa possibile operazione in vista dell’estate.

Dopo quanto accaduto la scorsa estate, con momenti di tensione davvero stellare tra il calciatore ed il Napoli, la speranza da parte di tutte le parti in causa è che quest’anno la vicenda Osimhen possa durare pochissimo. In tal senso, è da segnalare come il futuro del nigeriano sia ancora avvolto da tante nubi. Da una parte, infatti, c’è il Galatasaray, che sta facendo il possibile per strapparlo al Napoli, ma le sue risorse sono limitate. Dall’altra c’è l’Arabia Saudita, che invece ha disponibilità illimitate. Sul terzo fronte c’è il nigeriano, che vorrebbe restare nel calcio che conta.

In tal senso arriva adesso una potenziale svolta davvero non di poco conto. A quanto pare, infatti, la Juventus è pronta ad affondare seriamente il colpo per Victor Osimhen con una maxi offerta che può sparigliare le carte. E che può spingere Aurelio De Laurentiis, fino a questo momento per niente propenso a cedere l’ex Lille ad una diretta concorrente, a vacillare. Ricordiamo, in tal senso, che la clausola rescissoria da 75 milioni di euro non è valida per l’Italia. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Osimhen alla Juventus: i dettagli di questa maxi offerta

A svelare ulteriori dettagli su questa trattativa che riguarda da vicino anche il Napoli, come è normale che sia visto che ne detiene il cartellino, è l’edizione odierna del Corriere dello Sport. A quanto pare, infatti, la Juventus è pronta a mettere sul piatto ben 85 milioni di euro pur di assicurarsi le prestazioni di Victor Osimhen. Che sarebbe un colpo capace anche da solo di rilanciare con importanza il progetto dei bianconeri. Si tratta di una cifra a dir poco considerevole e capace di far vacillare il Napoli. Ma c’è un ostacolo.

A quanto pare, infatti, l’Al-Hilal ha pronti i 75 milioni di euro previsti dalla clausola ed a questo punto la scelta passa nelle mani di Victor Osimhen. Se la Juventus, infatti, gli darebbe la possibilità di continuare a lottare nel calcio più importante al mondo, i sauditi sarebbero pronti a ricoprirlo d’oro con un ingaggio spaziale e fuori portata per qualunque club europeo. Insomma, mai come in questo momento il bomber attualmente in forza al Galatasaray ha l’imbarazzo della scelta e sa che la decisione finale spetta in particolar modo a lui in una situazione di questo tipo.