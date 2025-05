Malore per il tecnico, ricovero in ospedale: il comunicato UFFICIALE

Il club: “È sotto osservazione medica e sta ricevendo le cure appropriate”. Domani non sarà in panchina

Paura per il tecnico, ricoverato in ospedale per un malore e domani sicuramente non in panchina nella partita di campionato.

C’è apprensione in Spagna per Michel Sanchez, in ospedale per un malore di cui non si conoscono al momento i dettagli. L’allenatore che l’anno scorso ha condotto il Girona a una prima storica qualificazione in Champions, è fuori pericolo però ovviamente sabato sarà assente nella sfida della Liga col Villarreal.

Malore Sanchez, il comunicato ufficiale del Girona

“L’allenatore del Girona FC Michel Sánchez è stato ricoverato in ospedale a causa di un problema di salute – recita la nota ufficiale del club spagnolo – È sotto osservazione medica a scopo precauzionale e le sue condizioni progrediscono favorevolmente. Sta ricevendo le cure appropriate e speriamo che guarisca nei prossimi giorni.

Nella partita di domani a Montilivi, l’allenatore non potrà guidare la squadra dalla panchina e sarà sostituito da Salva Fúnez, allenatore in seconda. Il Club apprezza la vostra comprensione e il rispetto della vostra privacy in questo momento”.

Sanchez rassicura: “Conterò i giorni fino al mio ritorno”

Da capire i tempi di rientro, intanto il tecnico ha voluto rassicurare tutti, in primis i tifosi del Girona attraverso un post sui propri canali social.

Nos vemos pronto.

¡Amunt Girona! pic.twitter.com/z25Zx8f1C2 — Miguel Ángel Sánchez (@Michel8Sanchez) May 9, 2025

“Per motivi di salute non potrò essere in panchina il 10 maggio – ha esordito il 49enne – Seguirò il consiglio dei medici, riposando per tornare il prima possibile. Sono grato per le cure e conterò i giorni fino al mio ritorno. Seguirò la partita da un altro luogo, ma resterò in contatto con il mio staff. A presto”, ha concluso Sanchez.