Italiano e De Silvestri pensano alla finale: “Vogliamo alzarla e fare la storia”

Le dichiarazioni del tecnico rossoblu al termine della partita di San Siro, che ha visto i suoi uomini perdere contro il Diavolo

Il Bologna cade a San Siro. Alla squadra di Vincenzo Italiano non è bastato il vantaggio, firmato da Riccardo Orsolini, per portare a casa la vittoria.

Il Milan ha, infatti, reagito, riuscendo ad imporsi per tre a uno, grazie al solito Christian Pulisic e alla doppietta di Santi Gimenez. Ora la testa del Bologna è chiaramente alla finale di Coppa Italia, dopo il ko di oggi: “Gli ultimi 20 minuti hanno rovinato il resto della gara. Non capitavano da tempo. Prima, avevamo giocato con grande personalitĂ . Siamo andati in vantaggio, ma stavolta chi ha entrato non ci ha dato la solita mano. E’ capitato all’avversario.

“Ora serve archiviare la partita e capire cosa correggere. Siamo usciti un po’ dalla partita dopo il gol preso, questo non mi è piaciuto. Il Milan adesso gioca con due sistemi e dobbiamo farci trovarci preparati. Tutti insieme adesso pensiamo alla partita, importante per la storia del Bologna, con forze fresche”.

Ndoye e Home e Odgaard verso il recupero: “Mi auguro di averli tutti a disposizione”

La Champions League adesso è lontana – “Nelle ultime partite abbiamo rallentato e abbiamo perso un po’ di terreno. Oggi volevamo aggiungere punti alla classifica, ma non ci siamo riusciti. Ancora mancano sei punti, ma ci penseremo dopo la Coppa Italia”.

Milan-Bologna, De Silvestri: “Crediamo nella vittoria della Coppa Italia”

Al termine della partita ha parlato anche Lorenzo De Silvestri. Il giocatore dopo la sconfitta ha solo voglia di voltare pagina: “Fino al gol preso ci sono tante cose positive. Ora c’è poco tempo prima della finale, ma dobbiamo provare a sistemare delle cose. Il match va archiviato, pensando che la sfida di mercoledì è una partita secca“.

Niente scuse legate alla stanchezza – “Non l’ho avvertita – afferma il terzino -. Il Milan ha fatto dei cambi importanti e ha vinto. Noi ci siamo disuniti, adesso pensiamo solo ed esclusivamente alla finale. Dobbiamo arrivare alla partita del 14 maggio con la spensieratezza che serve”.

“Il Bologna deve essere orgoglioso di quanto fatto fino a questo momento – prosegue De Silvestri -. In estate in pochi credevano in una stagione del genere. E’ evidente che quanto arrivi alla fine hai voglia di prenderti tutto, ma bisogna essere felici del nostro percorso. Archiviamo questo ko amaro, noi crediamo nella vittoria della Coppa Italia“.